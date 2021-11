Der 13. Spieltag in der Premier League endet mit einem Knaller: Am Samstagnachmittag gastiert Manchester United beim FC Chelsea, SPOX verrät Euch, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Vor knapp einer Woche entschied man sich in Manchester mit Trainer Ole Gunnar Solskjaer von nun an getrennte Wege zu gehen. Der ehemalige Assistenztrainer Michael Carrick sollte vorerst den Platz an der Seitenlinie einnehmen.

Trotz des Umstandes, dass die Mannschaft sich spürbar wohler fühlte und in der Champions League unter der Woche mit einem 2:0-Sieg gegen Villareal den Achtelfinal-Einzug sicherstellte, wird es auf dem Trainerposten noch einmal eine Änderung geben: Ex-Leipzig-Coach Ralf Rangnick wird ab kommender Woche die Leitung übernehmen.

Somit wird der 63-Jährige beim heutigen Topspiel gegen Champions League-Sieger und Tabellenführer Chelsea noch nicht auf der Bank sitzen. Wie schon am vergangenen Mittwoch soll Ex-United-Spieler Carrick diese Rolle ausfüllen.

Chelsea vs. Manchester United, Übertragung: Premier League heute live im TV und Livestream - Datum, Ort, Anstoß, Infos

Wettbewerb: Premier League 21/22

Premier League 21/22 Spieltag: 13. Spieltag

13. Spieltag Datum: Sonntag, 28. November

Sonntag, 28. November Anpfiff: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Ort: Stamford Bridge in London

Stamford Bridge in London Schiedsrichter: Anthony Taylor

Chelsea vs. Manchester United, Übertragung: Premier League heute live im TV und Livestream

Während die Rechte an den Matches der Premier League in der Vergangenheit beim Streamingdienst DAZN lagen, hat sich Pay-TV-Sender Sky diese nun wieder zurückgeholt.

Chelsea vs. Manchester United, Übertragung: Premier League heute live im TV

Für die Übertragung im TV werden zwei Sender verantwortlich sein: Sky Sport 1 und Sky Sport UHD. Die Rolle des Kommentators übernimmt Florian Schmidt-Sommerfeld. Einschalten könnt Ihr auf beiden Kanälen jeweils um 17.00 Uhr.

Wie Ihr es sicher schon vermutet habt, setzt Sky ein entsprechendes Abonnement voraus, um auf das Spiel zugreifen zu können. Derzeit beläuft sich der Preis für das Sky Sport Paket zusammen mit dem notwenigen Sky Q-Receiver auf 20€ pro Monat. Wenn Ihr allerdings auch nicht auf die Samstagsspiele der Bundesliga verzichten könnt, dann müsst Ihr einen Betrag von 32,50€ in Kauf nehmen. Alle weiteren Infos dazu, findet Ihr hier.

Chelsea vs. Manchester United, Übertragung: Premier League heute im Livestream

Neben einer Übertragung im Fernsehen bietet Sky natürlich auch einen Livestream via Internet an. Kunden des oben beschriebenen Sky Sport Pakets können die App Sky Go ohne weiteren Kosten nutzen.

Wer sich allerdings nicht direkt ein ganzes Jahr binden möchte, der kann auch auf die Plattform Sky Ticket zurückgreifen. Pro Monat werden Euch hier 29,99€ für das gesamte zur Verfügung stehende Sportangebot berechnet. Billiger wird es wieder im Jahreabo: 24,99€ werden in dem Fall pro Monat fällig. Hier kommt Ihr direkt dahin.

Chelsea vs. Manchester United, Übertragung: Premier League heute live im TV und Livestream - Der Liveticker bei SPOX

Wie so oft, sind wir natürlich auch bei diesem Spiel mit einem Liveticker am Start. Updates im Minutentakt versorgen euch immer mit den wichtigsten News zum Spiel. Klickt Euch rein.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Chelsea vs. Manchester United

Chelsea vs. Manchester United, Übertragung: Premier League heute live im TV und Livestream - Die Tabelle in der Premier League