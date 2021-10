Marcus Rashford erhält Ehrendoktorwürde der Uni Manchester

Große Ehre für Marcus Rashford: Die Universität Manchester hat dem englischen Nationalspieler die Ehrendoktorwürde verliehen. Rashford nutzte die Gelegenheit, um die englische Sozialpolitik zu kritisieren.

Es sei ein "bittersüßer Tag", sagte Rashford bei der Verleihung am Donnerstagabend. Denn am Tag zuvor war die wegen der Corona-Pandemie erfolgte vorübergehende Erhöhung der Sozialhilfe durch die britische Regierung ausgelaufen.

"Millionen von Familien in Großbritannien haben ein Mittel verloren, sich über Wasser zu halten", sagte Rashford, der fürchtet, dass dadurch jedes dritte Kind in Armut leben muss.

Von den Kürzungen der Sozialhilfe sind laut BBC etwa 5,8 Millionen Menschen in England, Schottland und Wales betroffen. Die Universität würdigte Rashfords Kampf gegen Kinderarmut. Mit 23 Jahren ist Rashford in der Geschichte der University of Manchester zudem der jüngste Träger der Ehrendoktorwürde.

Rashford forderte ein Ende der "Pandemie des Kinderhungers" und verlangte von der Politik, sich vor Ort in ärmeren Regionen ein Bild der Situation zu machen. "Covid-19 kann nicht mehr als Ausrede dienen", meinte Rashford.

Marcus Rashford kämpft gegen Kinderarmut

Der englische Nationalspieler, der selbst in einfachen Verhältnissen aufwuchs, setzt sich seit längerem für soziale Projekte für Kinder ein. Im vergangenen Jahr hatte er mit einer Kampagne für kostenloses Schulessen die britische Regierung um Premierminister Boris Johnson unter Druck gesetzt. Der Offensivspieler von Manchester United hatte zur Bereitstellung von drei Millionen Mahlzeiten insgesamt 20 Millionen Pfund (damals rund 22,3 Millionen Euro) gesammelt.

Für seinen Einsatz wurde er im Oktober vergangenen Jahres von Queen Elizabeth II. zum "Member of the Order of the British Empire" ernannt. Seinem Klub Manchester United steht der Flügelstürmer aufgrund einer Schulterverletzung aktuell nicht zur Verfügung.