"Wenn es die Möglichkeit gäbe ...": Manchester Citys Raheem Sterling spricht offen über Wechsel

Raheem Sterling, Flügelspieler von Manchester City, hat offen über einen Wechsel gesprochen. Gegenüber der Financial Times äußerte er Unzufriedenheit mit seiner relativ geringen Spielzeit beim englischen Meister.

"Wenn es die Möglichkeit gäbe, für mehr Spielzeit woanders hinzugehen, wäre ich offen dafür", sagte der Engländer und nannte sogar eine Herausforderung, die ihn reizen würde: "Fußball ist für mich das Wichtigste mit seinen Herausforderungen, die ich mir von klein auf gestellt habe und den Träumen, auch mal ins Ausland zu gehen. Als englischer Spieler kenne ich nur die Premier League und ich habe mir immer vorgestellt, dass ich eines Tages gerne im Ausland spielen würde."

Sterling, der in dieser Saison bislang nur zweimal in der Startelf der Skyblues stand, betonte dennoch, er sei "kein Mensch, der sich beschwert". Er mache "weiter seine Arbeit und tue, was ich tun muss."

Die Aussagen des 26-Jährigen dürften bei seinem Trainer Pep Guardiola nicht besonders gut ankommen.

Vertraglich ist Sterling noch bis 2023 an City gebunden. Sollte der englische Star der EM 2021 tatsächlich wechseln wollen, wäre der Scheich-Klub also vermutlich bereits im kommenden Sommer zum Handeln gezwungen, um eine Ablöse generieren zu können.