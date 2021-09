Premier League: Manchester City triumphiert im Kracher bei Chelsea - Pleite für United

Im Duell der Taktikfüchse ist Pep Guardiola mit Manchester City die Revanche gegen den FC Chelsea und Teammanager Thomas Tuchel gelungen. Eine überraschende Pleite kassierte Manchester United.

Das Spiel des FC Liverpool bei Aufsteiger FC Brentford gibt es ab 18.30 Uhr hier im Liveticker.

119 Tage nach der Niederlage im Champions-League-Finale siegten die Citizens an der Stamford Bridge 1:0 (0:0) und stießen die Blues von der Tabellenspitze der Premier League.

Durch das goldene Tor von Gabriel Jesus (53.) schafften Guardiola und Co. den ersten Sieg gegen Tuchels Chelsea. Die bisherigen drei Duelle in Pokal, Liga und Königsklasse gingen alle an den ehemaligen BVB-Coach.

Neuer Tabellenführer ist der FC Liverpool, weil Citys Stadtrivale Manchester United mit 0:1 (0:0) bei Aston Villa verlor. Dabei verschoss Bruno Fernandes in der dritten Minute der Nachspielzeit einen Elfmeter. Cristiano Ronaldo spielte durch, blieb aber erstmals in der Liga torlos.

Nationalspieler Antonio Rüdiger stand in der Chelsea-Startelf. Auch Timo Werner spielte vor den Augen von Bundestrainer Hansi Flick und von Ex-DFB-Kapitän Michael Ballack nach seinem League-Cup-Treffer am Dienstag von Beginn an, Kai Havertz wurde nach einer Stunde eingewechselt.

Guardiola stellt Bestmarke auf

Beide Angreifer waren bemüht, konnten ihre Möglichkeiten jedoch nicht nutzen. City kam nach der Führung zu mehreren aussichtsreichen Kontersituationen, nutzte diese aber teils fahrlässig nicht aus.

Guardiola stellte mit dem Erfolg in London eine Vereins-Bestmarke auf. Der Spanier fuhr seinen 221. Sieg mit Manchester ein und überholte damit Klub-Legende Les McDowall. Der 50-Jährige benötigte mit 304 Spielen nur rund halb so viele Partien wie McDowall (592) für diese Leistung.

Premier League: Die Tabelle