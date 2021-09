Tuchel antwortet auf Lob von van Gaal: "Er hat die Eier"

Louis van Gaal hat einen neuen Bewunderer - und zwar den Trainer des aktuellen Champions-League-Siegers FC Chelsea. Thomas Tuchel reagierte am Wochenende auf Van Gaals Lob am Deutschen bei Sky Sports.

"Er (van Gaal, Anm. d. Red.) hat die Eier zu sagen, was er denkt. Manchmal ist es nicht zu seinem Vorteil, aber es ist schön, ihn so über Fußball reden zu hören", sagte Tuchel.

Vorausgegangen war Van Gaals scharfe Replik an einem niederländischen Journalisten, der im Rahmen einer Pressekonferenz der Elftal die Spielweise des FC Chelsea als zurückhaltend und defensiv beschrieben hatte. Van Gaal war daraufhin mit dem Journalisten aneinander geraten und hatte Tuchels vehement verteidigt.

Unter anderem hatte van Gaal dem Reporter des Telegraaf Ahnungslosigkeit vorgeworfen. "Es tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber du bist nur ein Journalist. Du willst deine Vision verbreiten, aber du hast keine!"

Tuchel bedankte sich nun für van Gaals Rückendeckung: "Nicht nur, weil er mich als Person verteidigt hat, was natürlich sehr nett war, sondern ganz allgemein, weil er keine Angst hat, die Dinge auszusprechen. Er ist ein netter Typ, ich mag ihn."

Und nicht nur dafür. Van Gaal habe nun ja auch schon ein "gewisses Alter und eine riesige Erfahrung. Er hat den Fußball beeinflusst mit all seinen Klubs, all den Mannschaften, auf so einem hohen Niveau."