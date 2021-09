FC Chelsea: Saul Niguez bekommt Eden Hazards alte Nummer

Neuzugang Saul Niguez (26) bekommt bei Champions-League-Sieger FC Chelsea das Trikot mit der Nummer 17. Dies teilten die Blues offiziell mit. Der Spanier übernimmt sie von Mateo Kovacic, der künftig mit der 8 auflaufen wird.

Für Saul ist die 17 keine unbekannte Nummer: Er trug sie bereits in seinen ersten beiden Spielzeiten als Profi bei Ex-Klub Atletico. Dort hatte er in den vergangenen Jahren dann die 8, welche mittlerweile der zurückgeholte Antoine Griezmann trägt.

Bei Chelsea hat Saul mit der 17 durchaus namhafte Vorgänger. Sie war unter anderem in den letzten Jahren im Besitz von Superstar Eden Hazard und Mohamed Salah.

Saul war am Deadline Day auf Leihbasis von den Rojiblancos an die Stamford Bridge gewechselt . Dort hofft er, nach einer schwierigen Spielzeit in Madrid , wieder zu alter Stärke zu finden.