Premier League: Bruno Fernandes schießt Manchester United mit Hattrick zum Sieg - LIVE: u.a. Chelsea vs. Crystal Palace

Perfekter Auftakt für Manchester United in die neue Saison. Gegen Leeds United gewannen die Red Devils mit 5:1 (1:0) - auch dank des Hattricks von Spielmacher Bruno Fernandes. Am Nachmittag spielt unter anderem der FC Chelsea gegen Crystal Palace (im LIVETICKER).

13.08., 21:00 FC Brentford 2:0 Arsenal 14.08., 13:30 Manchester United 5:1 Leeds United 14.08., 16:00 Burnley FC LIVE Brighton & Hove Albion 14.08., 16:00 Chelsea LIVE Crystal Palace FC 14.08., 16:00 Everton LIVE Southampton FC 14.08., 16:00 Leicester City FC LIVE Wolverhampton Wanderers 14.08., 16:00 FC Watford LIVE Aston Villa 14.08., 18:30 Norwich City FC -:- Liverpool 15.08., 15:00 Newcastle United -:- West Ham United 15.08., 17:30 Tottenham Hotspur -:- Manchester City

Neuzugang Jadon Sancho kam zu seinem ersten Kurzeinsatz im Old Trafford. "Er ist fitter als erwartet", sagte Trainer Ole Gunnar Solskjaer noch am Freitag auf der Pressekonferenz. So wechselte der Norwegen den ehemaligen Dortmunder in der 75. Minute ein.

Ein weiterer Neuzugang wurde vor dem Anpfiff unter tosendem Applaus empfangen: Raphael Varane. Der Franzose kommt für 50 Millionen Euro von Real Madrid. Sein Transfer war wenige Minuten verkündet worden, bevor Varane mit seinem neuen United-Trikot mit der Nummer 19 auf den Platz marschierte.

Dennoch stahlen die alten Bekannten den Neulingen die Show: Bruno Fernandes und Paul Pogba, der vier Tore vorbereitete, zündeten ein Offensiv-Feuerwerk. "Es wird immer über die Qualität von Paul gesprochen, aber seine Qualität steht überhaupt nicht zur Diskussion", meinte Fernandes nach dem Spiel, "wir wissen alle, was er leisten kann, das hat er heute gezeigt. Er ist ein wichtiger Spieler für uns." Neben Fernandes (30., 54., 60.) trafen Sturmspitze Mason Greenwood (52.) und Fred (68.) für United. Den zwischenzeitlichen Ausgleich für Leeds United erzielte Luke Ayling (48.).

Bereits vor dem Spiel kam es im Stadtzentrum von Manchester zu wilden Prügelszenen zwischen den Fans von United und Leeds.