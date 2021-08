Manchester City legt offenbar bei Harry Kane nach

Manchester City hat Harry Kane als Transferziel weiter fest im Blick. Die Citizens haben dafür offenbar ihr Angebot an Tottenham Hotspur noch einmal nachgebessert.

Laut eines Berichts des Independent bietet ManCity den Spurs 176 Millionen Euro für den Stürmer an. Zuletzt wurde über eine Ablösesumme von 150 Millionen Euro kolportiert.

Die letzte Offerte hat Tottenhams Besitzer Daniel Levy jedoch abgelehnt. Kane erhalte diversen Medienberichten zufolge erst eine Freigabe ab eines Angebots über 186 Millionen Euro.

Kane selbst will die Spurs nach elf Jahren unbedingt verlassen. Nach der EM mit England verlängerte er seinen Urlaub und blieb dem Training fern.

Am Donnerstag fehlt er zudem im Kader beim Hinspiel in den Playoffs zur UEFA Conference League gegen Pacos Ferreira. Schon beim Premier-League-Auftakt in der vergangenen Woche war er nicht dabei.