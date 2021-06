Neuer Trainerjob? Ex-Inter-Coach Antonio Conte in fortgeschrittenen Gesprächen mit Tottenham Hotspur

Der ehemalige Inter-Coach Antonio Conte könnte demnächst das Traineramt bei den Tottenham Hotspur übernehmen. Nach Informationen von SPOX und Goal befindet sich der 51-Jährige in fortgeschrittenen Gesprächen mit den Spurs.

Conte hatte trotz des Scudetto-Gewinns und laufenden Vertrages bis 2022 nach Differenzen mit der Vereinsführung der Nerazzurri ob das angestrebten Sparkurses seinen Abschied verkündet. Bei Tottenham würde der Italiener auf Ryan Mason folgen, der den Trainerposten nach der Entlassung von Jose Mourinho interimsweise bis Saisonende übernommen hatte.

Ein Engagement bei den Spurs wäre für Conte gleichzeitig eine Rückkehr in die Premier League. Zwischen 2016 und 2018 war der Fußballlehrer bereits an der Seitenlinie des FC Chelsea aktiv. Mit den Blues gewann er in seiner ersten Saison die Premier League und ein Jahr später den FA Cup.

Aus der Bundesliga zu Real Madrid: Wie erging es David Alabas Vorgängern? © getty 1/25 David Alaba wechselt ablösefrei vom FC Bayern München zu Real Madrid. Den Weg aus der Bundesliga zu den Königlichen gingen schon einige berühmte Spieler. Wie erging es Alabas Vorgängern? © getty 2/25 Günter Netzer: Der erste Spieler, der aus der Bundesliga zu Real wechselte. Nach begeisternden Vorstellungen im Trikot von Borussia Mönchengladbach zahlten die Königlichen 1973 knapp 800.000 Mark für den Regisseur. © getty 3/25 Netzer blieb drei Jahre in Madrid, schoss in 85 Spielen neun Tore und gewann je zweimal den Pokal und die Meisterschaft. 1976 zog er zu den Grasshoppers Zürich weiter. © getty 4/25 Paul Breitner: Holte mit dem FC Bayern 1974 den Europapokal der Landesmeister und mit der Nationalmannschaft den WM-Titel, ehe er für drei Millionen Mark zu Real wechselte. Dort schulte ihn Trainer Miljan Miljanic … © imago images 5/25 … vom Verteidiger zum Mittelfeldspieler um. Wie Netzer blieb auch Breitner drei Jahre. Seine persönliche Bilanz: 84 Spiele und zehn Tore. Nach einem neunten Platz in der Saison 1976/77 wechselte Breitner zu Braunschweig. © imago images 6/25 Henning Jensen: Vor der verheerenden Saison 1976/77 kam der dänische Stürmer von Gladbach nach Madrid und blieb dann drei Jahre. Er gewann zwei Meistertitel - jeweils gemeinsam mit seinem ehemaligen Gladbach-Kollegen … © imago images 7/25 Uli Stielike: Der Mittelfeldspieler wechselte 1977 zu Real und blieb länger als seine Vorgänger aus der Bundesliga. In acht Jahren bestritt Stielike 215 Spiele und schoss 41 Tore. Er gewann drei Meistertitel und 1985 den UEFA-Cup. © imago images 8/25 Bernd Schuster: Drei Jahre nach Stielikes Abschied zog es Schuster zu Real. Er kam vom Erzfeind FC Barcelona, blieb zwei Jahre und ging dann zum Stadtrivalen Atletico. Als erster Spieler überhaupt lief er für die drei großen spanischen Klubs auf. © getty 9/25 In seinen zwei Jahren bei Real holte er jeweils den Meistertitel und 1989 auch den Pokal. In der Saison 2007/08 kehrte er zu den Königlichen als Trainer zurück. Er führte die Mannschaft zum Titel, wurde aber schon im darauffolgenden Winter entlassen. © getty 10/25 Bodo Illgner: Nach vielen Jahren beim 1. FC Köln wechselte der ehemalige Nationalkeeper 1996 für vier Millionen Mark zu Real. War zunächst Stammkeeper, verlor seinen Platz in Folge einer Schulterverletzung 1999 aber an den jungen Iker Casillas. © getty 11/25 Insgesamt holte Illgner drei Meistertitel und zweimal die Champions League. Beim 1:0-Finalsieg 1998 gegen Juventus Turin stand er im Tor. Trainer damals: Jupp Heynckes. © getty 12/25 Christoph Metzelder: Wechselte 2007 nach sieben Jahren bei Borussia Dortmund ablösefrei zu Real, wo er drei Jahre lang meist Ersatzspieler war. Unter Trainer Schuster holte er 2008 den Meistertitel. © getty 13/25 Rafael van der Vaart: Ein Jahr nach Metzelder holte Real den Hamburger Publikumsliebling für 15 Millionen Euro. Der niederländische Mittelfeldspieler kam zwar regelmäßig zum Einsatz, war aber nie unumstrittener Stammspieler. © getty 14/25 Nach zwei Jahren wechselte er zu Tottenham Hotspur und kehrte 2012 zum HSV zurück. Später noch bei Betis Sevilla und in Dänemark aktiv. 2018 beendete er seine Karriere. © getty 15/25 Mesut Özil: Nach begeisternden Auftritten bei der WM 2010 in Südafrika überwies Real für Özil 18 Millionen Euro an Werder Bremen. Er wurde je einmal Meister und Pokalsieger und lieferte in 159 Pflichtspielen beeindruckende 80 Assists. © getty 16/25 Großer Profiteur davon war Cristiano Ronaldo, der mit Özils Verkauf für 47 Millionen Euro an Arsenal nicht einverstanden war. "Der Weggang von Özil ist eine sehr schlechte Nachricht für mich. Ich bin wütend über seinen Wechsel", sagte er der AS. © getty 17/25 Sami Khedira: Kam gleichzeitig mit Özil (für 14 Millionen Euro vom VfB Stuttgart), blieb aber zwei Jahre länger. Damit war Khedira beim Champions-League-Titel 2014 mit dabei. Er verpasste weite Strecken der Saison mit einem Kreuzbandriss, … © getty 18/25 … war aber rechtzeitig fürs Finale gegen Atletico Madrid fit. Ein Jahr später ging er zu Juventus Turin, das ihn im Februar 2021 an Hertha BSC abgab. Nun beendete er seine Karriere. © getty 19/25 Hamit Altintop: Nach einigen Jahren beim FC Bayern holte ihn Real 2011 ablösefrei. Gewann zwar den Meistertitel, stand in der ganzen Saison aber nur 604 Pflichtspielminuten auf dem Platz. Dann ging er zu Galatasaray. © getty 20/25 Nuri Sahin: Stand von 2011 bis 2014 bei Real unter Vertrag, spielte aber nur in der ersten Saison tatsächlich für die Königlichen. Nach zehn Spielen ging er per Leihe zu Liverpool und dann zu seinem Jugendklub Dortmund, das ihn schließlich zurückkaufte. © getty 21/25 Daniel Carvajal: Nach vielen Jahren in Reals Jugend wechselte der Rechtsverteidiger 2012 für fünf Millionen Euro zu Leverkusen, wo er sich direkt durchsetzte. Nach einem Jahr zogen die Königlichen die Rückkaufoption über 6,5 Millionen Euro. © getty 22/25 Als Rechtsverteidiger war er zumeist gesetzt, hatte aber auch immer wieder mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Seine bisherige Titelausbeute: viermal die Champions League, zweimal die Meisterschaft, einmal den Pokal. © getty 23/25 Toni Kroos: Der FC Bayern wollte die Gehaltsvorstellungen des frisch gekürten Weltmeisters 2014 nicht erfüllen, weshalb er ein Jahr vor Vertragsende für 25 Millionen Euro zu Real wechselte. In nun sieben Jahren gewann er alles, was es zu gewinnen gibt. © getty 24/25 Kroos holte mit Real 2016, 2017 und 2018 dreimal die Champions League und außerdem zwei Meistertitel. In insgesamt 320 Pflichtspielen gelangen ihm 22 Tore und 80 Assists. © getty 25/25 Luka Jovic: Der serbische Stürmer begeisterte in der Saison 2018/19 für Frankfurt und machte somit Real auf sich aufmerksam, das 63 Millionen Euro zahlte. In Madrid blieb er aber glücklos und kehrte per Leihe zur Eintracht zurück.

Conte war auch als Zidane-Nachfolger im Gespräch

Zuletzt war Conte noch als möglicher Nachfolger des bei Real Madrid zurückgetretenen Zinedine Zidane gehandelt worden, ehe Carlo Ancelotti vom FC Everton den Posten übernahm.

Neben Conte hat Tottenham auch Interesse an Juventus Turins ehemaligem Sportdirektor Fabio Paratici bekundet. Der 48-Jährige verließ die Alte Dame Ende Mai nach knapp elf Jahren.

Conte und Paratici kennen sich noch aus gemeinsamer Zeit bei Juve, wo Ersterer von 2012 bis 2014 das Amt des Cheftrainers inne hatte.