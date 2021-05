Vitaly Janelt trifft: FC Brentford kurz vor Aufstieg in die Premier League

Auch dank U21-Nationalspieler Vitaly Janelt steht der FC Brentford kurz vor dem Aufstieg in die Premier League.

Die Bees zogen durch ein 3:1 (1:1) im Halbfinal-Rückspiel gegen den AFC Bournemouth in das Playoff-Finale um den letzten freien Platz im Oberhaus ein. Der ehemalige Bochumer Janelt (55.) erzielte das 2:1. Brentford hat seit 1947 nicht mehr erstklassig gespielt.

Weil das Play-off-Finale gegen Swansea City oder den FC Barnsley erst am 29. Mai stattfindet, bekommt auch DFB-Trainer Stefan Kuntz ein Problem. Die deutsche U21 bestreitet ihr EM-Viertelfinale gegen Dänemark am 31. Mai. Ob Kuntz am Sonntag Janelt für die K.o.-Runde nominieren wird, ist offen.