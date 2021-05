In der Premier League empfängt der FC Chelsea heute Abend Leicester City. Welches der beiden Teams behält im Rennen um die Champions League die Oberhand? Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Nach der Niederlage im Finale des FA Cup will der FC Chelsea in der Premier League heute Rache an Leicester City nehmen. Beide Teams kämpfen noch um die Champions League. Hier begleiten wir das Duell im Liveticker.

Premier League: FC Chelsea vs. Leicester City heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Ob der FC Liverpool an Chelsea und/oder Leicester vorbeiziehen kann, entscheidet sich übrigens noch nicht heute. Das Team von Jürgen Klopp trifft morgen zuhause auf den FC Burnley.

Vor Beginn: Doch das Spiel ist nicht nur deshalb brisant. Für beide Mannschaften geht es noch um viel, um die Teilnahme an der Champions League, um genau zu sein. Der Verlierer der heutigen Partie droht hinter den FC Liverpool und damit auf Tabellenplatz fünf zu rutschen. Thomas Tuchel könnte somit trotz seiner insgesamt sehr ansprechenden Arbeit bei den Blues am Ende mit leeren Händen dastehen.

Vor Beginn: Natürlich steht das Spiel im Zeichen des FA-Cup-Finals vom vergangenen Samstag. Bereits im Pokalendspiel trafen die beiden Teams aufeinander, die Oberhand behielten dabei allerdings die Foxes. Leicester gewann das Finale im FA Cup mit 1:0 für sich und krönte sich somit zum Pokalsieger.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zum heutigen Premier-League-Spiel zwischen dem FC Chelsea und Leicester City. Um 21.15 Uhr wird heute der Anstoß erfolgen.

Premier League: FC Chelsea vs. Leicester City heute im TV und Livestream

Die Partie zwischen dem FC Chelsea und Leicester City wird exklusiv von Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender zeigt das Premier-League-Duell live und in voller Länge.

Sky bietet auch einen Livestream seiner Übertragung an. Diesen könnt Ihr als Sky-Kunden per Sky Go abrufen. Alternativ könnt Ihr ein Sky Ticket erwerben.

Premier League: Die aktuelle Tabelle