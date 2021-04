Premier League: Pleite gegen Everton! FC Arsenal verliert Europapokal-Plätze aus den Augen

Der FC Arsenal hat nur noch eine geringe Chance, in der nächsten Saison im Europapokal teilnehmen zu dürfen. Am 33. Spieltag der Premier League verloren die Gunners gegen den FC Everton mit 0:1 (0:0). Das Spiel wurde überschattet von Fan-Protesten gegen Klub-Eigentümer Stan Kroenke.

Kroenke hatte in der Woche zuvor den Plänen einer europäischen Super League zugestimmt und einen Vertrag mit elf weiteren Top-Klubs Europas unterzeichnet. Nach deutlichen Fan-Protesten zogen sich die Big Six aus der Premier League (Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Tottenham) wieder aus dem Vorhaben zurück.

Kroenke entschuldigte sich für seinen Alleingang bei den Arsenal-Fans. Das scheint jedoch kaum Anklang gefunden zu haben. Vor dem Spiel gegen Everton versammelten sich hunderte Fans vor dem Emirates Stadium in London und forderten den Rücktritt des 73 Jahre alten US-Milliardärs.

Kroenke ist seit 2011 Miteigentümer und seit 2018 alleiniger Klubeigner der Gunners. Neben Arsenal gehören unter anderem auch die Los Angeles Rams (NFL), die Colorado Avalanche (NHL) und die Denver Nuggets (NBA) zum Kroenke-Imperium. Arsenal-Fans bemängelten schon seit einigen Jahren die Zurückhaltung Kroenkes als Geldgeber der Gunners. Das Super-League-Chaos brachte das Fass offenbar zum Überlaufen.

Im Stadioninneren verlor Arsenal gleichzeitig zum 13. Mal in dieser Saison. Everton zieht dank eines Eigentors von DFB-Keeper Bernd Leno, der sich in der 76. Minute den Ball nach einer scharfen Flanke selbst ins Tor schlug, an den Gunners vorbei auf Rang acht. Arsenal liegt nun schon neun Punkte hinter dem für die Europa League entscheidenden Platz fünf, auf dem aktuell West Ham United steht. West Ham hat zudem noch eine Partie mehr zu spielen.

Arsenal-Fans protestieren nach Super-League-Fiasko gegen Klubeigentümer Stan Kroenke

Vor dem Ligaspiel gegen den FC Everton haben hunderte Arsenal-Fans gegen Klubeigner Stan Kroenke protestiert. Sie forderten im Zuge des Super-League-Wahnsinns den Rücktritt des 73 Jahre alten US-amerikanischen Unternehmers.

Kroenke hatte den Plänen einer Super League, die am vergangenen Sonntag gegründet wurde und zwei Tage später wie ein Kartenhaus wieder zusammenfiel, zugestimmt.

Zwar erklärte Real-Boss und erster Super-League-Vorstand Florentino Perez die Super League noch längst nicht für beerdigt ("sie steht auf Stand-by"), die englischen Klubs sind jedoch im Zuge von Fan-Protesten aus dem Projekt ausgestiegen.

Wie auch seine Mitstreiter entschuldigte sich Kroenke bei den Arsenal-Fans. Geholfen hat dies offensichtlich wenig.

Einen Nachfolger haben manche Fans auch schon auserkoren: den nigerianischen Milliardär Aliko Dangote. Er zeigte schon mehrfach Interesse an einer Übernahme des Klubs.

