Manchester City vs. Tottenham Hotspur: League Cup Finale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Finale um den englischen League Cup! Manchester City und Tottenham Hotspur kämpfen heute im direkten Duell um einen Pokalgewinn. SPOX teilt Euch mit, wie Ihr das Endspiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Manchester City - Tottenham Hotspur: Finale im League Cup heute live bei DAZN sehen - jetzt Gratis-Probeabo abschließen

League Cup, Manchester City vs. Tottenham Hotspur: Termin, Spielort

Wer geht im Londoner Wembley-Stadion als strahlender Sieger vom Feld? Manchester City und Tottenham Hotspur treten am heutigen Sonntag, den 25. April im Finale des englischen League Cups, respektive des Carabao Cups (Sponsorenname) gegeneinander an. Anstoß im Wembley ist um 17.30 Uhr deutscher Zeit. Erfreulich für beide Mannschaften und den Fußball an sich: 8000 Fans werden vor Ort zuschauen dürfen.

Begegnung: Manchester City - Tottenham Hotspur

Manchester City - Tottenham Hotspur Wettbewerb: League Cup/Carabao Cup

League Cup/Carabao Cup Datum: 25. April 2021

25. April 2021 Anstoß: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Ort: Wembley, London

Die "Skyblues" sind übrigens amtierender Gewinner des Wettbewerbs. Kann die Mannschaft von Pep Guardiola um Ilkay Gündogan ihren Titel verteidigen, würde sie in der Historie zugleich mit dem FC Liverpool aufschließen. Beide Teams hätten diesen Pokal dann je achtmal gewonnen. Tottenham räumte ihn bislang viermal ab, zuletzt 2008.

League Cup: Manchester City vs. Tottenham Hotspur im TV und Livestream

Wo ist das Aufeinandertreffen zwischen ManCity und den Spurs heute zu sehen? Im Free-TV nicht. Auch nicht im klassischen Fernsehen. Während Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte für die Premier League besitzt, zeigt DAZN englische Pokal-Wettbewerbe - unter anderem eben den League Cup.

Heißt: City gegen Tottenham bekommt Ihr bei dem Streamingdienst zu sehen. DAZN geht um 17.15 Uhr, also eine Viertelstunde vor dem Startschuss, auf Sendung. Moderator Tobi Wahnschaffe begrüßt Euch zunächst, zum Anstoß übernimmt dann Kommentator Uli Hebel. Experte ist Sebastian Kneißl.

Um DAZN zu nutzen, müsst Ihr Euch auf der Plattform registrieren, sofern Ihr nicht schon eine Mitgliedschaft habt. Wenn Ihr bis dato noch keine Kunden gewesen seid, bekommt Ihr die Möglichkeit, DAZN anfangs 30 Tage lang kostenlos zu testen, um zu prüfen, ob Euch das Angebot überhaupt zusagt.

Vor dem Gratis-Probemonat müsst Ihr Euch jedoch entscheiden, welches Abo-Modell Ihr für den Fall Eurer ab dem zweiten Monat kostenpflichtigen Mitgliedschaft wahrnehmen möchtet. Da wäre zum einen das Monatsabo, für das Ihr fortlaufend bis zur Kündigung 11,99 Euro pro Monat zahlt. Es ist jederzeit kündbar. Oder Ihr schließt gleich ein Jahresabo für 119,99 Euro ab, bei dem Ihr knapp 24 Euro zahlt, wenn Ihr die monatlichen Beiträge bei dem Monatsabo mal auf ein Jahr hochrechnet.

DAZN bietet Euch in Sachen Fußball live unter anderem auch die Freitagsspiele der Bundesliga, die Champions League, die Europa League, die spanische Primera Division, die italienische Serie A und die französische Ligue 1 an. Über den Fußball hinaus könnt Ihr Euch live US-Sport (NBA, NFL, MLB, NHL), Motorsport, Handball, Wintersport, Tennis, Boxen, Darts, Golf und noch mehr anschauen.

League Cup: Manchester City vs. Tottenham Hotspur im Liveticker

Das Pokalfinale in England könnt Ihr heute auch im SPOX-Liveticker verfolgen. Dort entgeht Euch nichts.