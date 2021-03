Premier League: Arsenal gewinnt Derby gegen Tottenham - ManUnited verteidigt Platz zwei

Der FC Arsenal hat das London Derby gegen die Tottenham Hotspur mit 2:1 (1:1) gewonnen. Mann des Abends im Emirates Stadium war allerdings Spurs-Torschütze Erik Lamela (29). Im Kampf um die Champions-League-Plätze verteidigte Manchester United seinen knappen Vorsprung gegenüber Leicester City.

Lamela lieferte gegen die Gunners einen Geniestreich und ein potenzielles Tor des Jahres ab, als er aus elf Metern halblinker Position eine Direktabnahme per Rabona ins lange Eck beförderte (33.) - ein schlichtweg sensationeller Treffer. Lamela war zuvor für den verletzten Heung-Min Son einwechselt worden.

Offensiv fanden die Gäste abgesehen davon aber lange nicht statt: Arsenal erspielte sich hochkarätige Chancen und glich in Person von Martin Ödegaard aus (44.), nach der Pause erzielte Alexandre Lacazette per Strafstoß den Siegtreffer (64.). Lamela hatte dann noch einen Auftritt, aber diesmal eine unschönen: Innerhalb von sieben Minuten holte er sich zwei Gelbe Karten ab und flog vom Platz. In der Tabelle steht Arsenal mit 41 Punkten auf Rang zehn, die Aufholjagd der Spurs (45) ist auf Rang sieben erst einmal gestoppt.

Im Kampf um die Königsklasse feierte der Tabellenzweite Manchester United einen knappen 1:0-Heimsieg über West Ham United. Unglücksrabe Craig Dawson entschied die Partie mit einem Eigentor zugunsten der Red Devils. Damit hat United mit 57 Punkten nun neun Punkte mehr auf dem Konto als West Ham auf Rang fünf, die Hammers haben ein Spiel weniger absolviert.

Hinter United hielt Leicester City durch ein komfortables 5:0 über den Tabellenletzten Sheffield United Schritt und hat mit 56 Punkten ebenfalls beste Karten, in der kommenden Saison Champions League zu spielen. Mann des Tages bei den Foxes war Kelechi Iheanacho mit gleich drei Treffern (39., 69., 78.), dazu kam ein Tor von Ayoze Perez (64.) und ein Eigentor von Sheffields Ethan Ampadu (80.).

Tabellenführer Manchester City (71 Punkte) kann von United und Leicester allerdings nur noch theoretisch eingeholt werden. Der FC Liverpool (43 Punkte, Rang acht) trifft am Montagabend auf die Wolverhampton Wanderers.

Premier League: Die aktuelle Tabelle