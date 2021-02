Premier League: Manchester City holt neunten Ligasieg in Folge

Manchester City hat den Drei-Punkte-Vorsprung auf Manchester United wieder hergestellt. Für die Mannschaft von Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola war es der neunte Ligasieg in Folge. Am Abend empfängt der FC Liverpool Brighton Hove & Albion (jetzt im LIVETICKER).

Manchester City bezwang den FC Burnley am 22. Spieltag mit 2:0 (2:0). Die Tore für den Tabellenführer erzielten Gabriel Jesus (3.) und Raheem Sterling (38.). Für Jesus war es bereits das 75. Pflichtspieltor für Manchester City. Ein drittes Tor durch Riyad Mahrez wurde nach Abseitsstellung zurückgenommen.

Ilkay Gündogan glänzte als Kopf der Mannschaft und Vorlagengeber vor dem 2:0. Der deutsche Nationalspieler leitete vier Großchancen der Cityzens ein und brachte über 94 Prozent seiner Pässe an den Mann. In seinen letzten zehn Ligaspielen war er an acht Toren direkt beteiligt.

Premier League: Die Spiele im Überblick

FC Burnley - Manchester City 0:2 (0:2)

Tore: 0:1 Jesus (3.), 0:2 Sterling (38.)

Fulham - Leicester City 0:2 (0:2)

Tore: 0:1 Iheanacho (17.), 0:2 Justin (44.)

Die Tabelle der Premier League