Premier League: Arsenal mit Comeback-Sieg in Leicester

Nachdem Manchester City am Samstag gegen West Ham den 20. Pflichtspielsieg in Serie gelandet hatte, patzte "Verfolger" Leicester City am Sonntag und verlor 1:3 gegen Arsenal. Der Vorsprung von ManCity an der Tabellenspitze beträgt damit weiterhin satte 13 Punkte.

Tielemans (6.) brachte Leicester zwar früh in Führung, danach drehten die Gunners aber das Spiel. David Luiz (39.) und Alexandre Lacazette (45. +2) per Elfer sorgten für eine 2:1-Pausenführung der Gäste, in Halbzeit zwei legte Pepe (52.) direkt nach.

Arsenal, das es sich sogar leisten konnte, Pierre-Emerick Aubameyang bis in die Schlussphase zu schonen, verbesserte sich durch den Sieg in der Tabelle auf Rang neun. Der Rückstand auf die Top 4 beträgt aber immer noch acht Zähler.

Leicester, das die Tür für den FC Chelsea und den FC Liverpool öffnete, den Rückstand auf sechs bzw. drei Punkte zu verkürzen, musste zudem die Verletzung eines Leistungsträgers verkraften. Harvey Barnes schied mit einer möglicherweise schweren Knieverletzung aus. Unter der Woche verloren die Foxes bereits in der Europa League gegen Slavia Prag.