Premier League - FC Liverpool: Ende der Fabel-Serie als "harter Schlag ins Gesicht"

Jürgen Klopp und der FC Liverpool können aktuell einfach nicht gewinnen und haben erstmals seit 2017 wieder ein Liga-Heimspiel verloren. Beim 0:1 gegen den FC Burnley setzte sich auch die Torflaute der Reds fort - so könnte es gar mit der Champions League eng werden.

Liverpool/Berlin (SID) Jürgen Klopp lachte kurz auf, als er um Erklärungen für das schmerzhafte Ende seiner 1370 Tage langen Heimserie rang. Der Teammanager des FC Liverpool konnte nur schwer glauben, was gerade auf dem Rasen des Anfield Stadiums passiert war. "Wir haben ein Spiel verloren, das eigentlich unmöglich zu verlieren ist", sagte der Coach nach der ernüchternden 0:1 (0:0)-Niederlage gegen den FC Burnley. Es war ein weiterer bitterer Rückschritt oder wie Klopp sagte: "Ein harter, harter Schlag ins Gesicht."

Denn der englische Meister muss nun ernsthaft um die Titelverteidigung fürchten, da macht sich auch Klopp keine Illusionen. "Wenn ich hier nun sitze, gegen Burnley verliere, wir viermal in Folge nicht getroffen haben und ich dann noch über das Titelrennen reden würde - wie dumm wäre das?", grummelte der sichtlich genervte 53-Jährige und fasste damit die aktuelle Situation gut zusammen.

Fünfmal in Folge hat Liverpool nicht gewonnen, das vergaß Klopp zu erwähnen. Mit 34 Punkten und Platz vier sind es daher sechs Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Manchester United. Dass Klopps Team nach 68 Spielen ohne Niederlage nun auch zu Hause nicht mehr unbesiegbar ist, hat dabei wenig Einfluss auf die konkrete Lage, aber in der konkreten Lage ist es ein weiteres Argument für die Kritiker.

Am 23. April 2017 hatten die Reds zuvor in der Liga daheim verloren (1:2 gegen Crystal Palace). Damals standen noch kein Champions-League-Sieg und kein Premier-League-Titel in Klopps Vita. Mittlerweile ist er Welttrainer, hat die Meisterschaft nach 30 Jahren nach Anfield zurückgebracht und nährte eine bestimmte Erwartungshaltung. Folglich wird er in einer der schwierigsten Periode seiner seit 2015 andauernden Amtszeit zur Rechenschaft gezogen.

Liverpool: Klopp gibt sich die Schuld für Versagen der Stars

Er selbst ist dabei sein schärfster Ankläger. Dass seine Stars Mohamed Salah, Sadio Mane und Roberto Firmino momentan nicht zünden, sieht er als sein Versäumnis: "Vielleicht war ich nicht überzeugend genug. Oder ich konnte ihnen nicht genug Selbstbewusstsein mitgeben." Das angekratzte Selbstverständnis der Reds ist derzeit in der Tat ein Thema. Wie Klopp treffend beschrieb, sei Selbstvertrauen "wie eine kleine Blume und auf die ist offensichtlich gerade jemand draufgetreten."

Auffällig gegen Burnley, das durch einen verwandelten Foulelfmeter von Ashley Barnes (83.) triumphierte, war wieder einmal Liverpools schwaches Spiel im letzten Drittel. Es ist schon länger ein Problem, dass Liverpool trotz spielerischer Überlegenheit zu selten hinter die Ketten des Gegners kommt. Und wenn man zu Chancen kam, wurden sie zuletzt zu sorglos vergeben. Zu nennen wäre da gegen Burnley vor allem Divock Origi (43.), der den Ball alleine auf das Tor zulaufend an die Latte drosch.

© getty

Die Missstände zu beheben, sei aber "keine Raketenwissenschaft", so Klopp: "Ich muss klarer machen, was in den richtigen Momenten zu tun ist. Und dann werden wir wieder Tore schießen." Die nächste Möglichkeit dafür gibt es am Sonntag (18.00 Uhr/DAZN) in der vierten Runde des FA Cups bei Manchester United. Das Ziel? Überzeugend weiterkommen, damit in Liverpool bald ein neues Blümchen wächst.

Die Tabelle der Premier League