Premier League: FC Liverpool verliert auch gegen FC Burnley – Klopp-Team in der Krise

Der FC Liverpool steckt weiter in der Ergebniskrise in der Premier League. Das Team von Trainer Jürgen Klopp am 18. Spieltag mit 0:1 (0:0) gegen den FC Burnley und steht mittlerweile bei fünf Spielen in Folge ohne Sieg.

Zudem war es die erste Heimniederlage seit 68 Ligaspielen an der Anfield Road. Zuletzt verloren die Reds im April 2017 gegen Crystal Palace (1:2).

Den Siegtreffer für die Gäste aus Burnley schoss Ashley Barnes. In der 83. Minute verwandelte er den von Liverpool-Torhüter Alisson Becker verursachte Foulelfmeter.

Durch die dritte Saisonniederlage verliert der Tabellenvierte Liverpool etwas den Anschluss an die Tabellenspitze. Auf Manchester United haben die Reds aktuell sechs Punkte Rückstand. Zu Manchester City (2.) und Leicester City (3.) sind es je vier Punkte.

Aus den zurückliegenden fünf Ligapartien holte Liverpool lediglich drei Zähler. Wie schon in den vergangenen Wochen hatte Liverpool zwar Chancen und war spielerisch überlegen. Doch auch gegen Burnley trafen die Reds nicht ins Tor.

Allein in der ersten Halbzeit schoss der amtierende Meister 13-mal erfolglos aufs gegnerische Tor - so oft wie zuletzt im Dezember 2017 gegen Leicester (ebenfalls 13 Schüsse).

Liverpools letzter Sieg war ein 7:0

Klopp hatte Roberto Firmino und Mohamed Salah zunächst geschont. Stattdessen standen Alex Oxlade-Chamberlain und Divock Origi in der Startelf. Nach 57 Minuten wechselte Klopp die beiden Superstars beim Stand von 0:0 aber ein - jedoch ohne Erfolg.

Bei Abpfiff der Partie standen 27:6 Torschüsse zugunsten der Reds auf dem Statistikbogen. Seit über 400 Minuten ist Liverpool nun ohne eigenen Treffer. Den bisher letzten Sieg holten die Reds gegen Crystal Palace am 14. Spieltag - ein 7:0.

Die Tabelle der Premier League