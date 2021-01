FA Cup: Werner beendet Torflaute bei klarem Chelsea-Sieg - Debakel für Leeds United

Der FC Chelsea ist am Sonntag souverän in die vierte Runde des FA Cups eingezogen. Timo Werner, Kai Havertz und Antonio Rüdiger bezwangen mit ihrer Mannschaft am Sonntag den Viertligisten FC Morecambe mit 4:0 (2:0). Auch Manchester City feierte einen deutlichen Sieg.

Werner erzielte dabei nach Kopfball-Ablage von Havertz das 2:0 (44.), sein erstes Tor seit dem 7. November und 827 Pflichtspiel-Minuten. Das 4:0 erzielte Havertz selbst (85.).

Auch Manchester City zog am Sonntag in die nächste Runde ein. Ohne den deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan besiegte die Mannschaft des früheren Bayern-Trainers Pep Guardiola den Zweitligisten Birmingham City mühelos 3:0 (3:0).

Leeds United blamierte sich mit 0:3 (0:0) beim Viertligisten Crawley Town.