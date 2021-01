Tottenham Hotspur - FC Brentford: Carabao Cup heute live im TV und Livestream

Halbfinale im Carabao Cup: Heute empfängt Tottenham Hotspur den FC Brentford. Alle Infos zur Übertragung des League Cups heute live im TV und Livestream bekommt Ihr hier.

Tottenham Hotspur gegen FC Brentford: Termin, Ort, Schiedsrichter

Los geht's am heutigen Dienstag um 20.45 Uhr. Das Spiel ist damit das erste Halbfinale des Carabao Cups 2020/21, morgen steht das zweite Halbfinale zwischen Manchester United und Manchester City an.

Gespielt wird heute im Tottenham Hotspur Stadium, das teilweise auf dem Grund der White Hart Lane erbaut wurde. Neben Fußball wird dort auch American Football gespielt, unter dem Hybridrasen der Fußballer befindet sich ein Kunstrasen für die Footballer.

Schiedsrichter Mike Dean wird die Partie heute leiten. Der 52-Jährige ist ein erfahrener Mann im englischen Fußball und pfeift unter anderem seit 2000 in der Premier League.

Tottenham Hotspur gegen FC Brentford: Carabao Cup heute live im TV und Livestream

Live dabei seid Ihr heute exklusiv bei DAZN. Der Streamingdienst hält die Übertragungsrechte an allen Spielen des Carabao Cups. Los geht's dort um 20.45 Uhr, durch die 90 Minuten begleiten Euch Kommentator Marco Hagemann und Experte Ralph Gunesch.

Tottenham Hotspur gegen FC Brentford im League Cup

Zweimal trafen die Klubs bisher aufeinander, beide Male im League Cup. Im Jahr 2000 musste nach einem 0:0 in Brentford das Entscheidungsspiel in London über den Einzug in die dritte Runde entscheiden.

Am 26. September 2000 setzten sich die Spurs vor rund 27.000 Zuschauern durch Treffer von Öyvind Leonhardsen und Steffen Iversen mit 2:0 durch.

