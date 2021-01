Carabao Cup heute live: Manchester United gegen Manchester City im TV, Livestream und Liveticker

Im Halbfinale des Carabao Cup kämpfen Manchester United und Manchester City um den Einzug in das Endspiel. Wo Ihr das Stadtderby live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Die Halbfinalspiele und das Finale des Carabao Cup live auf DAZN. Sichert Euch hier den Gratismonat und seid live dabei, wenn im englischen League Cup die Entscheidung fällt.

Nur knapp vier Wochen nach dem letzten Stadtderby treffen Manchester United und Manchester City erneut aufeinander - diesmal im Halbfinale des Carabao Cup. Nach dem 0:0 in der Premier League wird es am heutigen Mittwoch garantiert Tore und eine Sieger geben. Beide Mannschaften sind mit je vier Erfolgen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in einer guten Form.

In der Premier League liegen die Red Devils nach einem schwachen Saisonstart mittlerweile punktgleich mit Meister FC Liverpool auf dem zweiten Platz, während das Ensemble von Pep Guardiola bei einem Spiel weniger vier Punkte Rückstand auf das Spitzenduo hat.

© getty

Manchester United - Manchester City im Carabao Cup: Datum, Zeit, Ort

Das Halbfinale des Carabao Cup zwischen ManUnited und ManCity findet am Mittwoch, den 6. Januar 2021 statt. Anstoß ist um 20.45 Uhr, Austragungsort das Old Trafford. Zuschauer werden dort aufgrund der Corona-Pandemie aber nicht für die gewohnte Derby-Stimmung sorgen können. Das Spiel findet vor leeren Rängen statt.

Manchester United - Manchester City: Carabao Cup live im TV und Livestream

Manchester United gegen Manchester City ist in Deutschland nicht im Free-TV zu sehen. Live und exklusiv verfolgen könnt ihr den Showdown auf DAZN. Uli Hebel kommentiert das Aufeinandertreffen der Lokalrivalen, Experte ist Sebastian Kneißl.

DAZN ist sowohl als Monatsabo als auch als Jahresabo erhältlich. Monatlich kostet DAZN 11,99 Euro, der erste Monat ist als Probe kostenlos. Das Jahresabo kostet 119,99 Euro auf eine Schlag, allerdings spart ihr damit im Vergleich zu den monatlichen Kosten knapp 24 Euro.

Abgesehen vom Carabao Cup bietet DAZN Euch im Fußball unter anderem Livespiele der Bundesliga, Primera Division, der Serie A, der Ligue 1, Champions League und Europa League an.

Carabao Cup: Die Halbfinalspiele im Überblick

Am Dienstag wurde das andere Halbfinale im Carabao Cup zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Brentford bereits live von DAZN übertragen. Die Nord-Londoner gewannen 2:0, stehen damit als erster Finalist fest.

Dienstag, 5. Januar, 20.45 Uhr: Tottenham Hotspur 2:0 FC Brentford

Tottenham Hotspur 2:0 FC Brentford Mittwoch, 6. Januar, 20.45 Uhr: Manchester United - Manchester City

Manchester United - Manchester City: Die letzten fünf Duelle