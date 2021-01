Bereits vor einer Woche kam es in der Premier League zum North-West-Derby zwischen Manchester United und Liverpool. Heute treffen die beiden Rivalen im FA Cup erneut aufeinander. Erfahrt hier, wo Ihr das Spiel im TV und Livestream verfolgen könnt.

Wann und wo spielt Manchester United gegen den FC Liverpool?

United empfängt die Reds am heutigen Sonntag, 24. Januar, um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit im heimischen Old Trafford.

Manchester United - FC Liverpool: FA Cup heute live im TV und Livestream

Der FA Cup wird hierzulande live und exklusiv vom Streamingdienst DAZN übertragen, so auch das North-West-Derby. Die Vorberichte beginnen bereits um 17.45 Uhr mit Moderator Tobi Wahnschaffe. Uli Hebel wird das Spiel dann kommentieren, Ralph Gunesch ist als Experte dabei.

Eine TV-Übertragung wird es daher nicht geben, allerdings könnt Ihr die Partie über die DAZN-App auch auf dem Smart-TV schauen.

Manchester United - FC Liverpool im Livestream: Das bietet DAZN

DAZN überträgt alle wichtigen Spiele des FA Cups, so auch das Spiel zwischen Everton und Sheffield ab 21 Uhr. Auch den zweiten englischen Pokalwettbewerb, den Carabao Cup, sehr Ihr exklusiv auf DAZN. Dazu kommen Partien der Championship sowie der League One und Two inklusive der Aufstiegsplayoffs.

Des Weiteren sehr Ihr bei DAZN auch über 100 Spiele der Champions League sowie sämtliche Partien der Europa League plus den Europäischen Supercup. Auch Liverpools Gastspiel bei RB Leipzig sowie United Auftritt bei Real Sociedad in der nächsten Runde Mitte Februar könnt Ihr nur auf DAZN schauen.

Dazu kommen viele weitere Wettbewerbe wie sämtliche Spiele der Serie A, LaLiga und Ligue 1. Auch Bundesliga-Partien hat DAZN im Programm.

Dabei kostet Euch der Dienst pro Monat 11,99 Euro oder 119,99 für ein gesamtes Jahr. Zuvor könnt Ihr das Programm aber einen Monat lang kostenlos testen und das heutige Spiel so gratis schauen.

Manchester United - FC Liverpool heute live im Liveticker

Auch mit dem Liveticker von SPOX bleibt Ihr das gesamte Spiel über alle Chancen, Tore und Karten informiert.

Manchester United: Liverpool nicht unterschätzen

Uniteds Bruno Fernandes warnt vor dem heutigen Spiel davor den Gegner zu unterschätzen, nur weil Liverpool zuletzt mehrere sieglose Spiele hatte: "

FC Liverpool: Alles für den Sieg

In der Liga läuft es für den momentanen Champion nicht rund. Fünf Spiele konnte Klopps Team zuletzt nicht gewinnen, seit vier Spielen ist der LFC torlos. Deshalb wäre ein Sieg im Pokal wichtig für die Moral. Dementsprechend wird Klopp sein Team auch aufstellen: "Wir wollen das Spiel gewinnen, es ist klar. Es ist ein Pokalspiel, das Spiel wird an diesem Abend entschieden und wir wollen das Spiel gewinnen. Das ist es. So werden wir die Aufstellung machen."

James Milner fordert eine Reaktion seines Teams: "Wir müssen stark genug sein, um uns selbst da herauszuziehen. Wenn die Dinge gut laufen, ist es einfach, jeder möchte auf den Ball kommen, es ist einfach zu spielen. Dinge kommen einfach, wenn die Dinge gut laufen. Wenn dies nicht der Fall ist, muss man aufstehen, verantwortlich sein und weiter darauf drängen und es ändern. Es liegt an uns, das zu tun. "

Manchester United - FC Liverpool: Bilanz und letzte Duelle

In der langen Rivalität der Mannschaften kam es bereits zu 176 Pflichtspielduellen zwei beiden Teams. United hat mit 67 Siegen die Nase vorn, Liverpool siegte nur 58-mal. In 51 Begegnungen gab es hingegen keinen Sieger.