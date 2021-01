FC Chelsea: Frank Lampard vor dem Aus? Thomas Tuchel und Julian Nagelsmann offenbar auf der Kandidatenliste

Ex-PSG-Trainer Thomas Tuchel und Leipzig-Coach Julian Nagelsmann gelten offenbar als Kandidaten für die Nachfolge des in der Kritik stehenden Frank Lampard beim FC Chelsea. Dies berichtet die Sport Bild. Demnach werde nach dem schwachen Saisonstart der Blues intern bereits über eine Ablösung von Lampard diskutiert.

Dem Bericht zufolge zählen Tuchel und Nagelsmann zum engeren Favoritenkreis. Zudem soll über Massimiliano Allegri, Ralf Rangnick und Brendan Rodgers gesprochen worden sein, allerdings zähle aus dieser Liste nur der Italiener zu den Top-Favoriten. Allegri feierte bei Juventus Turin große Erfolge, ist derzeit aber vereinslos.

Insbesondere eine Verpflichtung Nagelsmanns dürfte sich als schwierig erweisen. Dieser steht noch bis 2023 in Leipzig unter Vertrag und dürfte auch nach Saisonende nicht zu haben sein. Angesprochen auf einen Wechsel zum BVB sagte er zuletzt: "Die Situation mit Dortmund ist genauso wie damals in Hoffenheim. Es gibt keine Passung und auch keine Notwendigkeit. Ich habe meine Ziele mit Leipzig."

Tuchel, der nach Bild-Informationen nach seiner Entlassung in Paris eine Abfindung in Höhe von sechs Millionen Euro kassiert haben soll, wäre bereits im Winter verfügbar. Bereits 2017 habe es Kontakt zwischen Tuchel und den Blues gegeben, als der 47-Jährige nach seiner Zeit beim BVB ein Sabbatical einlegte. Vor allem die Zusammenarbeit mit den deutschen Spielern soll den Ex-Mainz-Trainer an einer möglichen Aufgabe in London reizen.

Nach 17 Spieltagen steht Chelsea in der Premier League auf einem enttäuschenden neunten Platz, bereits zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison ist die angestrebte Qualifikation für die Champions League massiv gefährdet. Lampard wird vorgeworfen, trotz kostspieliger Investitionen wie Timo Werner und Kai Havertz keine funktionierende Mannschaft auf den Platz zu bringen, die sich mit seinem System anfreunden kann.