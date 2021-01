Die dritte Runde des englischen FA Cups steht heute an. Spiele bestreiten unter anderem der FC Arsenal, Leicester City und Manchester United. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr den FA-Cup-Tag heute live im TV und Livestream schauen könnt.

Hol Dir jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN und verfolge Spiele des FA Cups live und in voller Länge!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe den FA Cup & Carabao Cup live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

FA Cup: Die heutigen Partien im Überblick:

Die englischen Klubs kämpfen am heutigen Samstag (9. Januar) im FA-Cup um den Einzug in die nächste Runde. 20 Duelle stehen an. Um 13 Uhr starten die ersten Spiele. Leicester City ist um 16 Uhr zu Gast beim Zweitligisten Stoke City. Der FC Arsenal empfängt um 18.30 Uhr Newcastle United. Zum Abschluss des Abends trifft Premier-League-Zweiter Manchester United auf den FC Watford.

Das Spiel zwischen Southampton und Shrewsbury Town musste wegen zu vieler positiver Coronatests bei Shrewsbury Town abgesagt.

Anpfiff Heim Auswärts 13 Uhr FC Boreham Wood FC Millwall 13 Uhr FC Everton Rotherham United 13 Uhr Luton Town FC Reading 13 Uhr Norwich City Coventry City 13 Uhr Nottingham Forest Cardiff City 13.15 Uhr FC Chorley Derby County 16 Uhr Blackburn Rovers Doncaster Rovers 16 Uhr FC Blackpool West Bromwich Albion 16 Uhr Bristol Rovers Sheffield United 16 Uhr FC Burnley Milton Keynes Dons 16 Uhr Exeter City Sheffield Wednesday 16 Uhr Oldham Athletic AFC Bournemouth 16 Uhr Queens Park Rangers FC Fulham 16 Uhr FC Stevenage Swansea City 16 Uhr Stoke City Leicester City 16 Uhr Wycombe Wanderers Preston North End 18.30 Uhr FC Arsenal Newcastle United 19 Uhr FC Brentford FC Middlesbrough 19 Uhr Huddersfield Town Plymouth Argyle 21 Uhr Manchester United FC Watford 21 Uhr FC Southampton Shrewsbury Town

© getty

FA Cup mit Arsenal, Leicester City und Manchester United heute live im TV und Livestream

In Deutschland könnt ihr sämtliche Pokalpartien heute bei DAZN live und in voller Länge sehen. Der Streamingdienst bietet unter anderem Arsenal gegen Newcastle, Stoke City gegen Leicester und Manchester United gegen Watford.

Auf DAZN sind auch Übertragungen zur Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Primera Division, Champions League und Europa League vorfindbar. Englische Fußballfans können auch den Carabao Cup sehen.

Jedoch hat "das Netflix des Sports" nicht nur Fußball zu bieten, sondern auch die US-Sportarten (NFL, NBA, NHL, MLB), Tennis, Darts, Motorsport, Radsport, Kampfsport, WWE, Wintersport (Biathlon, Ski alpin, Rennrodeln, Skispringen).

Bevor Ihr das DAZN-Abonnement für 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr erwerbt, besteht noch die Möglichkeit, das Angebot einen Monat lang kostenlos zu testen.

Premier League: Für diese Teenager zahlten englische Vereine die höchste Ablösesumme © imago images / Geoff Martin / Sportimage 1/28 Die Klubs aus der Premier League sind bekannt dafür, bereits für junge Spieler tief in die Taschen zu greifen - jüngstes Beispiel ist Manchester United. Doch für welche Youngster zahlten die englischen Vereine bisher die höchste Ablösesumme? © imago images / Colorsport 2/28 Berücksichtigt wurden dabei die Spieler, die zum Zeitpunkt ihres Wechsels das 20. Lebensjahr noch nicht abgeschlossen hatten. Nicht in die Top 25 geschafft hat es etwa Dele Alli, für den die Spurs "nur" 6,63 Millionen an die MK Dons überwiesen. © imago images / Icon SMI 3/28 Platz 25: DOUGLAS LUIZ (19) - von Vasco da Gama zu Manchester City in der Saison 2017/18 - Ablösesumme: 12 Millionen Euro © imago images / AFLOSPORT 4/28 Platz 25: PEDRO PORRO (19) - vom FC Girona zu Manchester City in der Saison 2019/20 - Ablösesumme: 12 Millionen Euro © imago images / PanoramiC 5/28 Platz 24: DIVOCK ORIGI (19) - vom OSC Lille zum FC Liverpool in der Saison 2014/15 - Ablösesumme: 12,63 Millionen Euro © imago images / Gribaudi/ImagePhoto 6/28 Platz 23: HUGO VIANA (19) - von Sporting Lissabon zu Newcastle United in der Saison 2002/03 - Ablösesumme: 12,75 Millionen Euro © imago images / Colorsport 7/28 Platz 22: JUAN FOYTH (19) - von Estudiantes zu Tottenham Hotspur in der Saison 2017/18 - Ablösesumme: 13 Millionen Euro © imago images / Sportimage 8/28 Platz 21: ALEX OXLADE-CHAMBERLAIN (17) - vom FC Southampton zum FC Arsenal in der Saison 2011/12 - Ablösesumme: 13,8 Millionen Euro © imago images / Nordphoto 9/28 Platz 20: KURT ZOUMA (19) - von der AS St. Etienne zum FC Chelsea in der Saison 2013/14 - Ablösesumme: 14,6 Millionen Euro © imago images / Sportimage 10/28 Platz 19: GARETH BALE (17) - vom FC Southampton zu Tottenham Hotspur in der Saison 2007/08 - Ablösesumme: 14,7 Millionen Euro © imago images / HochZwei/International 11/28 Platz 18: ROMELU LUKAKU (18) - vom RSC Anderlecht zum FC Chelsea in der Saison 2011/12 - Ablösesumme: 15 Millionen Euro © imago images / VI Images 12/28 Platz 17: MATIJA NASTASIC (19) - von der AC Florenz zu Manchester City in der Saison 2012/13 - Ablösesumme: 15,2 Millionen Euro © imago images / Sportimage 13/28 Platz 16: PEDRO NETO (19) - von Lazio Rom zu den Wolverhampton Wanderers in der Saison 2019/20 - Ablösesumme: 17,9 Millionen Euro © imago images / VI Images 14/28 Platz 15: CRISTIANO RONALDO (18) - von Sporting Lissabon zu Manchester United in der Saison 2003/04 - Ablösesumme: 19 Millionen Euro © imago images / Sportimage 15/28 Platz 14: PHIL JONES (19) - von den Blackburn Rovers zu Manchester United in der Saison 2011/12 - Ablösesumme: 19,3 Millionen Euro © imago images / Pro Shots 16/28 Platz 13: JOHN OBI MIKEL (19) - vom FK Lyn zum FC Chelsea in der Saison 2006/07 - Ablösesumme: 20 Millionen Euro © imago images / Action Plus 17/28 Platz 12: CALUM CHAMBERS (19) - vom FC Southampton zum FC Arsenal in der Saison 2014/15 - Ablösesumme: 20,23 Millionen Euro © imago images / Sportimage 18/28 Platz 11: DIOGO DALOT (19) - vom FC Porto zu Manchester United in der Saison 2018/19 - Ablösesumme: 22 Millionen Euro © imago images / Nordphoto 19/28 Platz 10: RYAN SESSEGNON (19) - vom FC Fulham zu Tottenham Hotspur in der Saison 2019/20 - Ablösesumme: 27 Millionen Euro © imago images / PA Images 20/28 Platz 9: MOISE KEAN (19) - von Juventus Turin zum FC Everton in der Saison 2019/20 - Ablösesumme: 27,5 Millionen Euro © imago images / Colorsport 21/28 Platz 8: WILLIAM SALIBA (18) - von der AS St. Etienne zum FC Arsenal in der Saison 2019/20 - Ablösesumme: 30 Millionen Euro © imago images / Sportimage 22/28 Platz 7: ANDERSON (19) - vom FC Porto zu Manchester United in der Saison 2007/08 - Ablösesumme: 31,5 Millionen Euro © imago images / Sportimage 23/28 Platz 6: GABRIEL JESUS (19) - von Palmeiras zu Manchester City in der Saison 2016/17 - Ablösesumme: 32 Millionen Euro © imago images / Paul Marriott 24/28 Platz 5: WAYNE ROONEY (18) - vom FC Everton zu Manchester United in der Saison 2004/05 - Ablösesumme: 37 Millionen Euro © imago images / Sportimage 25/28 Platz 4: LUKE SHAW (18) - vom FC Southampton zu Manchester United in der Saison 2014/15 - Ablösesumme: 37,5 Millionen Euro © imago images / itar tass 26/28 Platz 3: FABIO SILVA (18) - vom FC Porto zu den Wolverhampton Wanderers in der Saison 2020/21 - Ablösesumme: 40 Millionen Euro © getty 27/28 PLATZ 2: Amad Diallo (18) - von Atalanta Bergamo zu Manchester United in der Saison 2020/21 - Ablösesumme: 41 Millionen Euro © imago images / VI Images 28/28 Platz 1: ANTHONY MARTIAL (19) - von der AS Monaco zu Manchester United in der Saison 2015/16 - Ablösesumme: 60 Millionen Euro

Diese Cup-Spiele sind heute bei DAZN zu sehen: