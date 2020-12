ManCity siegt dank starkem De Bruyne gegen Fulham - Manchester United gegen West Ham gefordert

Manchester City hat dank eines starken Kevin De Bruyne den Anschluss an die Spitzengruppe der Premier League hergestellt. Der Belgier war mit einem Tor und einer Vorlage maßgeblich am 2:0 (2:0) gegen den FC Fulham beteiligt.

Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola hat nach zehn Spielen 18 Punkte auf dem Konto und sprang zumindest vorübergehend auf Platz vier.

Bereits nach fünf Minuten konterten die Gastgeber, De Bruyne passte im richtigen Moment auf Raheem Sterling, der die Führung erzielte. Mitte der ersten Halbzeit verwandelte der belgische Nationalspieler einen Foulelfmeter, nachdem Sterling zu Fall gekommen war (26.).

Am Abend ist Manchester United gegen den Überraschungssechsten West Ham gefordert (ab 18.30 Uhr im Liveticker). Die Red Devils haben zuletzt in der Liga wieder in die Spur gefunden und feierten seit Anfang November drei Siege in Folge.

Premier League: Die Tabelle am 11. Spieltag