Premier League: FC Chelsea patzt gegen Aston Villa – Werner und Havertz nur Ersatz

Der FC Chelsea hat am 16. Spieltag der Premier League gegen Aston Villa gepatzt. Die Blues kamen trotz 1:0-Führung zur Halbzeit nicht über ein 1:1 hinaus.

Aston Villa bleibt damit in der Tabelle vor Chelsea auf Platz fünf, die Blues sind mit sechs Punkten Rückstand auf Tabellenführer Liverpool nur Sechster. Die Tore erzielten Olivier Giroud für Chelsea (34.) und Anwar El-Ghazi für die Villans (50.).

Chelsea-Trainer Frank Lampard verzichtete in der Startelf auf die beiden deutschen Nationalspieler Timo Werner und Kai Havertz. Lediglich Antonio Rüdiger, um den sich Gerüchte um einen möglichen Abschied aus London ranken, stand von Beginn an auf dem Feld. Werner und Havertz wurden in der 72. Minute eingewechselt. Gemeinsam kamen sie jedoch nur noch auf 29 Ballaktionen und konnten nichts mehr am Spielausgang ändern.

"Ob mit oder ohne Ball - Timo hat uns nicht genug gegeben", hatte Lampard zuletzt über Werner gesagt: "Wir müssen ihm Zeit geben, es ist eine andere Liga. Aber wir müssen mit ihm schnell dorthin kommen, wo wir hinwollen." Der ehemalige Leipzig-Stürmer ist seit fast 700 Minuten ohne Tor.

Ob er am 3. Januar die nächste Chance bekommt, ist noch ungewiss. Dann steht für den FC Chelsea zwar ein Heimspiel gegen Manchester City auf dem Plan. Ob ManCity antreten kann, ist jedoch fraglich. Das ursprünglich ebenfalls für Montag angesetzte Duell der Cityzens gegen den Tabellendritten FC Everton wurde aufgrund weiterer Corona-Fälle im Team von Trainer Pep Guardiola verschoben.

Premier League: Die Spiele am Montag im Überblick

FC Chelsea - Aston Villa 1:1 (1:0)

Tore: 1:0 Giroud (34.), 1:1 El-Ghazi (50.)

Crystal Palace - Leicester City 1:1 (0:0)

Tore: 1:0 Zaha (58.), 1:1 Barnes (83.)

1:0 Zaha (58.), 1:1 Barnes (83.) Bes. Vorkommnis: Iheanacho (Leicester) verschießt Elfmeter (19.)

Die Tabelle der Premier League