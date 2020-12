Bei der Titelverteidigung des FC Liverpool steht heute ein Pflichtaufgabe für Jürgen Klopps Team an. Der Tabellenvorletzte West Bromwich Albion kommt zum Spitzenreiter an die Anfield Road. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Premier-League-Spiel live im TV und Livestream sehen könnt.

Bei einem Erfolg würde Liverpool die Führung in der Tabelle weiter ausbauen, aber auch bei einem Punktverlust ist dem Meister der Spitzenplatz an diesem Spieltag nicht zu nehmen.

FC Liverpool gegen West Bromwich Albion: Datum, Anstoß, Stadion

Der LFC empfängt West Brom am heutigen Sonntag, 27. Dezember, um 17.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Gespielt wird an der Liverpooler Anfield Road.

FC Liverpool - West Bromwich Albion heute live im TV und Livestream

Wenn Ihr das Spiel live schauen möchtet, könnt Ihr dies nur über den Pay-TV-Sender Sky tun. Die Übertragung auf dem Kanal Sky Sport 1 (HD) sowie im Livestream bei Sky Go beginnt um 17.20 Uhr mit dem Kommentar von Toni Tomic.

Ohne Sky-Abonnement könnt Ihr Übertragungen auch über das Sky Ticket buchen. Dieser Livestream ist aber ebenfalls kostenpflichtig.

FC Liverpool - West Bromwich Albion: Bilanz und letzte Duelle

In den letzten Begegnungen taten sich die Reds gegen West Brom zwar schwer, insgesamt weisen sie aber die klar bessere Bilanz aus den bisherigen Begegnungen auf. 59 Siege konnte Liverpool einfahren, weitere 39-mal gab es ein Remis. West Brom siegte dagegen nur in 33 Duellen.

Datum Heim Gast Ergebnis 21.04.2018 West Brom Liverpool 2:2 27.01.2018 Liverpool West Brom 2:3 13.12.2017 Liverpool West Brom 0:0 16.04.2017 West Brom Liverpool 0:1 22.10.2016 Liverpool West Brom 2:1

FC Liverpool - West Bromwich Albion heute im Liveticker

SPOX begleitet das Spiel ebenfalls. In unserem Liveticker berichten wir ausführlich von allen entscheidenden Spielszenen.

Hier geht es zum Liveticker der Partie Liverpool - West Brom.

FC Liverpool: West Broms Trainerwechsel erschwer Vorbereitung

Trotz der bisherigen schwachen Ausbeute des heutigen Gegners, erwartet Liverpool-Trainer Jürgen Klopp eine schwierige Aufgabe. Das liegt vor allem am neuen Trainer von West Brom: "Es war immer hart gegen Teams von Sam Allardyce: Sie sind gut organisiert, machen keine große Aufregung um Ballbesitz und in der Situation, in der sich West Brom sowieso befindet, wird es ein richtiger Kampf. Sam ist ein Spezialist für diese Art von Kämpfen, daher erwarten wir natürlich ein hartes Spiel."

Der Trainerwechsel erschwert zu dem die Vorbereitung auf den Gegner: "Ich würde sagen, sie haben viel mehr Informationen über uns als wir über sie. Sie könnten das System ändern, sie könnten viel tun. Wenn wir ein Spiel vorbereiten, müssen wir die letzten drei oder vier Spiele verwenden. Es ist also immer schwierig, aber wir machen es trotzdem, wir machen die Analyse und wir versuchen, so viele Informationen wie möglich daraus zu gewinnen, aber wir können nie sicher sein."

West Bromwich Albion: Erfolg wären Bonuspunkte

Da West Brom in dieser Saison erst einen sieg einfahren konnte und beim Tabellenführer antritt, der in dieser Saison zu Hause noch keine Punkte abgegeben hat, sind die Aussichten auf einen Erfolg auch bei Trainer Sam Allardyce nicht hoch. Vorher aufgeben will er aber noch nicht: "Ich sage nicht, dass wir wahrscheinlich gewinnen werden, mit der Statistik, die sie in der Premier League zu Hause erzielt haben, aber wir müssen versuchen, ein Ergebnis zu erzielen."

Sollte das tatsächlich gelingen, wären das nicht eingeplante Punkte beim Kampf um den Klassenerhalt: "Wenn man gegen die Topteams dieser Liga wie Liverpool spielt, werden alle gewonnenen Punkte als Bonuspunkte angesehen."

Premier League: Die Tabelle vor dem 15. Spieltag