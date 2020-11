Premier League: ManUnited nach zwei Pleiten wieder in der Erfolgsspur

Der englische Rekordmeister Manchester United hat sein Zwischentief offenbar wieder überwunden. Am Nachmittag ist Aufsteiger Leeds United bei Crystal Palace im Einsatz (jetzt im Liveticker), später trifft der FC Chelsea auf Sheffield United (18.30 Uhr im Liveticker)

Besonders dank Doppelpacker Bruno Fernandes siegten die Red Devils nach zuvor zwei Pflichtspielpleiten nacheinander beim FC Everton 3:1 (2:1) und stellten damit den Anschluss an die obere Tabellenhälfte wieder her.

Fernandes drehte die Begegnung für den Champions-League-Gruppengegner von Bundesligist RB Leipzig mit seinen Treffern binnen sieben Minuten (25. und 32.). Neuzugang Edinson Cavani machte in der Nachspielzeit (90.+5) mit seinem ersten Treffer für die Mannschaft vom Old Trafford alles klar.

Vor den Saisontoren Nummer vier und fünf von Fernandes, dem portugiesischen Torschützenkönig der vergangenen Europa-League-Saison, war ManUnited durch Bernard (19.) in Rückstand geraten. Zuletzt hatte es in der Meisterschaft gegen den FC Arsenal ein 0:1 und in der Champions League ein 1:2 beim türkischen Vertreter Basaksehir gegeben.

