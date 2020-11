Manchester Uniteds Edinson Cavani droht Sperre: "Rassistischer" Social-Media-Post sorgt für Aufregung

Stürmer Edinson Cavani (33) von Manchester United könnte offenbar eine Sperre drohen. Cavani, der am Sonntag beim 3:2-Auswärtssieg gegen den FC Southampton mit zwei Toren zum Matchwinner geworden war, sorgte im Anschluss mit einer möglicherweise rassistischen Formulierung in den sozialen Medien für Aufregung.

In der 74. und 92. Minute hatte Cavani mit zwei Treffern das Spiel gegen Southampton gedreht und Manchester United auf Platz acht in der Tabelle geschossen. Am Abend bedankte sich der frühere PSG-Stürmer auf Instagram für die Glückwünsche seiner Fans.

Dabei antwortete er einmal auf Glückwünsche mit dem Ausdruck "Gracias Negrito", übersetzt "kleiner Schwarzer". Zwar löschte Cavani den Post wenig später, dennoch könnte der kontroverse Ausdruck Konsequenzen nach sich ziehen.

Denn: Der englische Verband hatte im August schärfere Regeln gegen diskrimierende Ausdrücke angekündigt, die nun zwangsweise Konsequenzen nach sich ziehen müssen. Cavani droht nun eine Sperre von mindestens drei Spielen.

Dazu kommt, dass der frühere Liverpool-Stürmer Luis Suarez nach einem Wortgefecht mit Uniteds Patrick Evra, bei dem er den Ausdruck ebenfalls verwendete, für acht Spiele gesperrt worden war. In seiner Autobiographie hatte Suarez später betont, dass der Ausdruck im Spanischen nicht eine Beleidung, sondern ein Kosenamen sei.

Laut der Sun muss der Verband bis Mittwoch entscheiden, ob eine Untersuchung gegen Cavani eingeleitet wird. Spätestens am kommenden Montag müsse dann Anklage erhoben werden, eine Anhörung von Cavani muss vor dem 21. Dezember angesetzt werden. Der Verband und Manchester United haben sich bisher noch nicht zum Vorfall geäußert.

Cavani hatte im Oktober für ein Jahr bei United unterschrieben. Zuvor hatte er nach sieben Jahren den franzöischen Spitzenklub PSG ablösefrei verlassen.