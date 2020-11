Manchester United: Manager Ole Gunnar Solskjaer unter Druck – Mauricio Pochettino als Ersatz?

Bei Manchester United ist Manager Ole Gunnar Solskjaer (47) nach dem Fehlstart in die Premier-League-Saison und der krassen Niederlage in der Champions League gegen Basaksehir (hier gibt's die Highlights im Video) angezählt. Geht die Talfahrt der Red Devils weiter, gilt Mauricio Pochettino (48) als Favorit auf den Trainerposten.

Wie die Manchester Evening News am Donnerstag berichtete, habe Manchester Uniteds Führungsebene dem ehemaligen Tottenham-Teammanager Pochettino bereits signalisiert, dass man an einer künftigen Zusammenarbeit interessiert sei.

Nach Informationen von SPOX und Goal wird Solskjaers Aus in Manchester aber noch nicht ernsthaft diskutiert. Das deckt sich mit einem Bericht von The Athletic. Jedoch sitzt Solskjaer alles andere als fest im Sattel: Kassiert United am Samstag beim FC Everton (13.30 Uhr im LIVETICKER) eine weitere Pleite, könnte es schnell gehen. Es wäre Uniteds vierte Liganiederlage im siebten Spiel - aktuell stehen die Red Devils nur auf dem 15. Tabellenplatz.

Es wäre nicht die erste Impulsentscheidung der United-Bosse. Als Jose Mourinho im Dezember 2018 als Trainer entlassen wurde, hatte man dem Portugiesen noch am Abend zuvor mitgeteilt, dass man weiter mit ihm plane. Wenige Stunden später folgte die Entlassung.

Mourinho trat im November 2019 seinen neuen Job bei Tottenham Hotspur an, wo Pochettino zuvor fast sechs Jahre die Zügel in der Hand gehalten hatte. Nun, wieder ein Jahr später, könnte Pochettino Mourinhos Ex-Klub Manchester United übernehmen.

Laut der Manchester Evening News besteht bei Pochettino und den Red Devils beiderseitiges Interesse an einer Zusammenarbeit. Dass bereits jetzt Gerüchte über mögliche Vertragsgespräche auftauchen, verwundert insofern nicht, da Pochettino seit seiner Entlassung bei den Spurs in Kontakt mit United steht.

