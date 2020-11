In der Premier League kommt es heute zum Duell zweier Titelanwärter: Manchester City empfängt den FC Liverpool. Die Partie könnt Ihr hier bei SPOX im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Premier League: Manchester City gegen FC Liverpool heute im Liveticker

Vor Beginn

Auch sein Gegenüber Pep Guardiola sah das ähnlich und erlaubte sich einen Seitenhieb gegen US-Präsident Donald Trump. "Es ist ein wichtiges Spiel, aber wie bei der US-Präsidentschaftswahl müssen alle Stimmen zählen. Es sind noch viele Spiele zu spielen", sagte der spanische Starcoach. Doch auch wenn die Trainer beschwichtigen, gerade für Liverpool wären drei Punkten im direkten Duell schon ein kleiner Meilenstein auf dem Weg zur Titelverteidigung.

Vor Beginn

Jürgen Klopp gab sich vor dem Duell gelassen. "Es ist kein Decider", sagte der 53-Jährige. "Es sind noch so viele Spiele. Egal was am Sonntag passiert, entscheidet nicht die Liga. Dafür können in diesem verrückten Jahr zu viele außergewöhnliche Dinge geschehen."

Vor Beginn

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Premier-League-Topspiels Manchester City gegen den FC Liverpool. Anpfiff ist heute um 17.30 Uhr.

© imago images / PA Images

Premier League: Manchester City gegen FC Liverpool heute im TV und Livestream

Die Premier League wird live und exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Florian Schmidt-Sommerfeld übernimmt mit einem Experten die Berichterstattung der Partie City vs. Liverpool.

Für alle Sky-Kunden gibt es die Möglichkeit, die Partie via SkyGo im Livestream zu sehen. Kein Sky-Abo? Über SkyTicket könnt Ihr Euch einen Monatspass kaufen.

Premier League, Manchester City gegen FC Liverpool: Voraussichtliche Aufstellungen

Manchester City: Ederson - Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy - Rodri - Gündogan, de Bruyne - B. Silva, Jesus, Sterling

Ederson - Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy - Rodri - Gündogan, de Bruyne - B. Silva, Jesus, Sterling FC Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, Fabinho, Robertson - Henderson, Wijnaldum, Milner - Salah, Firmino, Mane

Premier League: Die Tabelle vor ManCity vs. Liverpool

ManCity hat ein Spiel weniger als Liverpool, liegt aber selbst bei einem Sieg im Nachholspiel zwei Punkte dahinter. Die Reds könnten mit einem Dreier bereits auf acht Punkte davonziehen.