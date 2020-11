FC Chelsea - Tottenham Hotspur: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Topspiel in der Premier League! Der FC Chelsea empfängt die Tottenham Hotspur zum Duell Erster gegen Dritter. Wir sagen Euch, wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

FC Chelsea - Tottenham Hotspur: Datum, Anstoß, Austragungsort

London-Derby an der Stamford Bridge! Die Tottenham Hotspur fordern das Team von Frank Lampard am heutigen Sonntag (29. November) heraus. Anstoß ist um 17.30 Uhr.

FC Chelsea - Tottenham Hotspur: Premier League heute live im TV und Livestream

Die Rechte für die Übertragung der Premier League liegen in diesem Jahr exklusiv bei Sky. Der Pay-TV-Anbieter startet seine Vorberichterstattung für das "Match of the Week" ab 17 Uhr auf Sky Sport 1 HD mit Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld und Experte Rene Adler, die ab 17.30 auch das Spiel live begleiten.

Neben der Übertragung im TV bietet Sky die Partie auch im Livestream an. Sky-Kunden können den Livestream via Sky Go verfolgen, Nicht-Kunden müssen auf das kostenpflichtige Sky Ticket zurückgreifen.

© imago images / Sportimage

FC Chelsea - Tottenham Hotspur heute im Liveticker

Wer nicht auf die lineare Übertragung zugreifen kann, ist bei SPOX bestens aufgehoben. Hier gibt es alle Spiele der Premier League im Liveticker.

FC Chelsea - Tottenham Hotspur: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten die Teams heute auflaufen:

Chelsea: Mendy - James, Zouma, Christensen, Chilwell - Havertz, Kante, Mount - Ziyech, Abraham, Werner

Mendy - James, Zouma, Christensen, Chilwell - Havertz, Kante, Mount - Ziyech, Abraham, Werner Tottenham: Lloris - Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilon - Höjbjerg, Lo Celso - Son, Ndombele, Bergwijn - Kane

Premier League lässt wieder bis zu 2000 Fans zu

In der Premier League dürfen bald wieder Fans in die Stadien stürmen. Wie am Donnerstag verkündet wurde, dürfen die Klubs aus Liverpool und London mit dem Ende des zweiten Lockdowns (2. Dezember) wieder vor bis zu 2000 Fans spielen.

Die Regionen Merseyside und London wurden von der Regierung auf Stufe 2 der Risikoskala eingeordnet. Der Großraum Manchester hingegen ist auf Stufe 3 eingeordnet ("sehr hohes Risiko"), weshalb United und City weiterhin auf Fans verzichten müssen. Auf Stufe 1 sind sogar bis zu 4000 Fans pro Spiel möglich. Die Liga betonte, dass sie die Entscheidungen der Liga zur Rückkehr der Fans "begrüße".

Premier League: Die aktuelle Tabelle