Die Hasenhüttl-Revolution beim FC Southampton: Ist der Ex-Leipziger einer für Chelsea und Manchester United?

Vor knapp einem Jahr kassierte der FC Southampton mit dem 0:9 gegen Leicester City die höchste Niederlage der Premier-League-Geschichte. Trainer Ralph Hasenhüttl durfte dennoch weitermachen - und liegt nun mit seiner Mannschaft auf Platz vier. Wie konnte es dazu kommen?

"Ich will nicht sagen, dass dieses 0:9 notwendig war, aber es war ein gutes Resultat, um Grundlegendes verändern zu können", sagte Hasenhüttl nun in einem Interview mit dem kicker. Die Saints hätten ihr "Spiel auf ganz andere Beine gestellt".

Die Folge: In einer Premier-League-Saison, die bisher vor allem durch ihre Inkonstanz, ihre spielerischen Unzulänglichkeiten und das Stolpern der großen sechs Klubs gekennzeichnet ist, ist es geradezu erfrischend, Southampton zu beobachten.

Auch die Saints sind freilich nicht immun gegen das übliche Chaos im Fußball inmitten der Corona-Pandemie, siehe ihr 2:5 gegen Tottenham im September, aber sie geben einem dank der taktischen Raffinesse unter Trainer Ralph Hasenhüttl das Gefühl, auf dem Weg zu einer Spitzenmannschaft zu sein.

"Die größten Unterschiede sind die Rückkehr zur Viererkette und die Spielanlage nach Ballgewinn. Man kann jetzt nicht mehr sagen, dass wir nur eine gute Pressingmannschaft sind und immer nur schnell nach vorn spielen. Wir sind viel abgeklärter geworden, gehen auch mehr ins Risiko", sagte der Coach dem kicker.

Ralph Hasenhüttl kassiert Rekordniederlage mit FC Southampton - so reagierte das Netz © getty / twitter 1/19 Ralph Hasenhüttl hat mit dem FC Southampton eine 0:9-Klatsche gegen Leicester City kassiert – das ist Premier-League-Rekord. Im Netz hagelt es Hohn und Spott. Einige Fans fordern den Rausschmiss, andere sehen das 0:9 als Bewerbung beim BVB. © getty / twitter 2/19 Vor dem Spiel sagte Hasenhüttl noch, es wäre mal Zeit für einen dreckigen Sieg. Seine Aussagen aus dem Interview vor dem Anpfiff kamen schneller zurück als der Ball zum Anstoßpunkt. © getty / twitter 3/19 Man sollte einfach öfter mal random Spiele gucken. #SPOXwatchesSports © getty / twitter 4/19 Gut ... für Saints-Fans war die Partie natürlich nicht so geil. Stellt euch vor, Ihr nehmt zum ersten Mal euren Sohn mit ins Stadion und euer Team verliert mit 0:9. Trauma! © getty / twitter 5/19 Bitter für Southampton und Hasenhüttl, dass es im Profi-Fußball keine "Spiel verlassen"-Funktion gibt. © getty / twitter 6/19 Zur Halbzeit stand es bereits 0:5 aus Sicht der Saints. Einige hätten Hasenhüttl nach diesen 45 Minuten gefeuert. © getty / twitter 7/19 Andere fordern sein Aus jetzt. Die Saints haben nach zehn Spieltagen acht Punkte auf dem Konto. © getty / twitter 8/19 Die Entlassung scheint nach diesem Spiel unumgänglich. © getty / twitter 9/19 Neun Gegentore! Dabei ist Hasenhüttl doch eigentlich berühmt für gute Defensivarbeit. © getty / twitter 10/19 Hier noch ein Beitrag einer Drama-Queen. © getty / twitter 11/19 Ob es aus Saints-Sicht überhaupt Sinn macht, Hasenhüttl jetzt zu feuern und einen neuen Trainer zu installieren? © getty / twitter 12/19 Dem wäre ein Fehlstart nämlich gewiss. Autsch! © getty / twitter 13/19 Eigentlich trägt ja auch Leicester Schuld an der ganzen Misere. Wer ist denn so unkollegial!? © getty / twitter 14/19 Aber ein Fuchs muss eben tun, was ein Fuchs tun muss. © getty / twitter 15/19 Besonders bitter war der Abend auch für Saints-Keeper Angus Gunn. Kurios: Sein Vater Bryan kassierte auch mal sieben Buden in der Premier League. © getty / twitter 16/19 Aber es geht noch kurioser. Ein 9:0 ist der höchste Sieg in der Premier-League-Geschichte. Leicester teilt sich den Rekord mit Manchester United. Beide Male stand ein Schmeichel im Tor. Irre! © getty / twitter 17/19 Apropos Manchester United: Die Red Devils haben aktuell zehn Punkte Rückstand auf Leicester City. © getty / twitter 18/19 Aber zurück zu Hasenhüttl. Böse Zungen behaupten, er würde sich für einen Job in der Bundesliga in Position bringen. Schließlich kriselt es nicht nur bei den Saints. © getty / twitter 19/19 Hasenhüttl verliert also 0:9. 09. BV Borussia 09 Dortmund. Ihr Jonathan Frakes.

Hasenhüttl hat Southampton auf links gedreht

Am vergangenen Wochenende stürmte Southampton sogar vorübergehend die Spitze der Premier League - und das, obwohl beim 2:0 gegen Newcastle mit Danny Ings und Ryan Bertrand zwei der wichtigsten Spieler fehlten. Vermisst wurden sie aber kaum, das Spiel der Saints blieb auch ohne sie das Spiel der Saints.

Der Ursprung der aktuellen Erfolgsgeschichte der Saints liegt in der coronabedingten Unterbrechung im Frühjahr. Damals habe man sich gesagt, "jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um mit mehr Risiko Fußball zu spielen. Wir sind in der Tabelle sicher, können nicht mehr absteigen. Wenn wir es jetzt nicht ausprobieren, wann dann?", so Hasenhüttl.

"Im Rückblick war es die genau richtige Entscheidung, weil wir da die größten Entwicklungsschritte mit Ball gemacht haben. Inzwischen sind wir in jedem Bereich des Spiels viele Schritte vorwärtsgekommen, und das ist der Grund, warum wir erfolgreich sind."

In der Rückrundentabelle der vergangenen Spielzeit belegte Southampton schon Platz sechs, nach dem eher schwachen Saisonstart mit zwei Niederlagen zum Auftakt belegt das Team nun Platz vier - und das mit einem unverwechselbaren Southampton-Fußball.

Southampton spielt ausnahmslos aus einer 4-2-2-2-Grundordnung heraus, die Hasenhüttl einst schon beim FC Ingolstadt in der Bundesliga spielen ließ. Sein Jagdfußball zeichnet sich durch permanent laufende Mittelstürmer und Flügelspieler aus, die immer wieder in die Halbpositionen stoßen.

Das Pressing ist aber situativer als früher, seit dieser Saison legt Southampton aber auch auf längere Ballbesitzphasen Wert, um den Spielern Ruhepausen während des Spiels zu ermöglichen. Aus diesen Ballbesitzphasen heraus spielt das exzellente Southampton-Mittelfeld entweder lange Bälle nach vorne auf die Stürmer oder wählt den riskanten Weg mit scharfen, vertikalen Pässe zwischen die Linien.

Hasenhüttls Southampton wirkt wie ein NFL-Team

Es ist ein hochkomplexes und dynamisches System, das sich auf choreografierte Automatismen stützt und durch die Hasenhüttls Saints das Gefühl eines NFL-Teams vermitteln, das nach einem Spielbuch arbeitet.

Diese Unverwechselbarkeit und taktische Raffinesse fehlt derzeit vielen großen Vereinen in der Premier League. Insbesondere dem FC Chelsea und Manchester United scheinen detaillierte taktische Anweisungen ihrer Trainer Frank Lampard und Ole Gunnar Solskjaer zu fehlen. Dementsprechend stehen beide Trainer schon in der Kritik.

Hasenhüttl, dessen Vertrag in Southampton bis 2024 läuft, hat seine Qualifikation unter Beweis gestellt. "Meine Frau und ich fühlen uns hier pudelwohl, wir lieben Südengland, die Menschen mögen uns. Und ich kann mich hier voll und ganz auf den Fußball konzentrieren, die Arbeit macht Riesenspaß. Ich kann hier im Verein alles bewegen, was ich bewegen möchte. Ich kann so handeln, wie ich es für richtig halte. Ich kann mir im Moment wirklich keinen schöneren Job vorstellen", sagte der Trainer zwar dem kicker.

Aber er ist definitiv bereit für einen der Top-Jobs in England.

Platz 1 auf der Wunschliste vieler Klubs dürfte zwar weiter Mauricio Pochettino belegen, der weitgehend ähnliche taktische Ideen hat wie Hasenhüttl. Doch wenn der frühere Tottenham-Coach demnächst vom Markt sein sollte - Juventus und Barcelona könnten bald einen neuen Cheftrainer brauchen - könnte Hasenhüttl bei United oder Chelsea schnell weiter nach vorne rücken auf der Wunschliste.

FC Chelsea: Das sind die größten Transferflops der Blues © imago images 1/42 Der FC Chelsea hat seit 2000 für 161 Neuzugänge 2,16 Milliarden Euro verprasst. Ein paar Mal lohnten sich die Investitionen, viel zu oft aber hätte man das viele Geld auch anderweitig nutzen können. Die größten Transferflops der Blues. © imago images / HochZwei/Christians 2/42 KHALID BOULAHROUZ: Spielte sich beim HSV auf den Zettel von Chelsea. 13 Mio. Euro zahlten die Blues 2006 für den niederländischen Innenverteidiger, der auch aufgrund einer Knieverletzung nur 23 Spiele für die Londoner machen sollte. © imago images / Sven Simon 3/42 Auf Leihbasis ging’s zunächst zum FC Sevilla, dann für 5 Mio. Euro zum VfB Stuttgart. Beendete nach kurzen Intermezzi bei PSV und Bröndby seine Karriere 2016. © imago images / Action Plus 4/42 JUAN CUADRADO: Spielte sich mit starken Leistungen bei der WM 2014 in den Fokus der Blues und wechselte für 31 Mio. Euro von Florenz zu Chelsea. Nach einem enttäuschenden ersten Halbjahr war das Kapitel schon wieder beendet. © imago images / HochZwei/Syndication 5/42 Cuadrado zog es nach nur 15 Chelsea-Spielen zu Juventus, wo er mittlerweile fast die 200-Pflichtspielmarke geknackt hat. Nach der Meisterschaft 2017 griff eine Kaufklausel, die Juve in Höhe von 20 Mio. Euro zog. Das lohnte sich. © imago images / Paul Marriott 6/42 ASIER DEL HORNO: Kam für 12 Mio. Euro von Athletic Bilbao und verdrängte in seinem ersten Jahr Linksverteidiger Wayne Bridge auf die Bank. Eine verhängnisvolle Begegnung mit Lionel Messi in der Champions League machte seine Chelsea-Karriere zunichte. © imago images / Colorsport 7/42 Der damals noch junge Argentinier spielte Del Horno schwindelig, am Ende sah er nach einem brutalen Tritt Rot. Mourinho suchte sich einen neuen Linksverteidiger und fand Ashley Cole 2006. © imago images / Fishing 4 8/42 Del Horno zog es zurück nach Spanien, wo er noch für Valencia, Valladolid, Levante und Ex-Klub Bilbao aktiv war. 2012 folgte das Karriereende mit gerade einmal 31 Jahren. © imago images / Uk Sports Pics Ltd 9/42 DANNY DRINKWATER: Das United-Eigengewächs flog lange unter dem Radar, spielte sich bei Leicester City jedoch in den Fokus der Blues. 2017 holte Chelsea Drinkwater für fast 40 Mio. Euro an die Stamford Bridge. Ein teures Missverständnis. © imago images / PA Images 10/42 Drinkwater machte nur 23 Spiele für Chelsea, wurde mehrfach verliehen. Im Sommer kam er von einer Leihe zu Aston Villa zurück, stand seitdem nicht einmal im Kader. Hält sich bei der Reserve fit und soll den Verein verlassen. © imago images / Sportimage 11/42 RADAMEL FALCAO: Schoss bei Monaco, Porto und Ateltico alles in Grund und Boden, galt als einer der besten Mittelstürmer der Welt. Auf eine erfolglose Leihe zu Manchester United folgte ein letzter Versuch in der Premier League bei Chelsea. © imago images / Seskim Photo 12/42 Verletzungsprobleme und schwache Leistungen ließen ihn schnell zum Bankdrücker werden. Frustriert verließ er nach nur 12 Spielen die Blues, mittlerweile kickt er für Galatasaray und scheint noch einmal einen späten Frühling zu erleben (6 Spiele, 5 Tore). © imago images / PanoramiC 13/42 JIRI JAROSIK: In einer Zeit, in der bei den Blues Granden wie Drogba, Robben und Essien anheuerten, kam auch ein nahezu unbekannter tschechischer Innenverteidiger für 12 Mio. Euro zu Chelsea. Bis heute stellt sich die Frage: Warum? © imago images / CTK Photo 14/42 Kritiker behaupteten, der Transfer sei auf Wunsch von Klubeigner Abramovich eingefädelt worden, weil die Ablöse dem russischen Großklub ZSKA zu Gute gekommen ist. Wie auch immer: Nach nur 6 Startelfeinsätzen war’s das schon wieder. © imago images / Mary Evans 15/42 SLAVISA JOKANOVIC: Weckte das Interesse der Blues durch gute Leistungen bei Teneriffa und Deportivo La Coruna. Ranieri holte den defensiven Mittelfeldspieler 2000 für rund 2 Mio. Euro. © imago images / WEREK 16/42 Als technisch hoch begabter Sechser sollte er ein Schlüsselspieler sein, war jedoch zu langsam für das Tempo der Premier League. Nach 53 Spielen, in denen dem eigentlich offensivstarken Jokanovic kein Tor gelang, war Schluss in London. © imago images / PA Images 17/42 KEPA: Er kam als teuerster Torhüter der Welt. 80 Millionen Euro überwies Chelsea an Athletic Bilbao, doch er entpuppte sich als Nervenbündel und Pannen-Kepa. © imago images / Focus Images 18/42 Der Spanier leistete sich einige dicke Böcke, wurde schon mehrfach von seinen Ersatzleuten verdrängt und scheint nun endgültig bei Chelsea außen vor zu sein. Zuletzt spielte der im Sommer verpflichtete Edouard Mendy. © imago images / PanoramiC 19/42 MATEJA KEZMAN: Seine Zeit bei Chelsea sei "die beste Zeit meiner Karriere gewesen", behauptete Kezman nach seinem Karriereende in einem Interview mit Sky. Diese Meinung dürfte er durchaus exklusiv haben. © imago images / Ulmer 20/42 105 Tore in 122 Spielen hatte er bei PSV Eindhoven erzielt. Klar, dass Mourinho diesen Stürmer haben wollte. Er bekam ihn für knapp acht Millionen Euro, doch Kezman enttäuschte mit nur sieben Treffern in 41 Spielen. © imago images / PanoramiC 21/42 Anschließend wurde er zum Wandervogel: Über Atletico, Fenerbahce, PSG und Zenit ging’s 2011 nach China, wo er 2012 die Karriere beendete. © imago images / ZUMA Wire 22/42 MARKO MARIN: Bei seiner Ankunft feierten ihn die Chelsea-Fans schon als "German Messi", Trainer Di Matteo lobte ihn als "aufregenden Spieler", doch am Ende war alles nur ein großes Missverständnis. © imago images / ANE Edition 23/42 Gerade einmal 16 Spiele machte Marin für die Blues, ehe eine wahre Odyssee durch Europa und darüber hinaus folgte. Zuletzt bei Roter Stern Belgrad absoluter Leistungsträger, kickt er nun in Saudi-Arabien. © imago images / Mary Evans 24/42 ADRIAN MUTU: Zockte gemeinsam mit Adriano beim AC Parma 2002/03 groß auf, sodass Chelsea ihn für 19 Mio. Euro einkaufte. Doch Mutu erwies sich als Spieler, der mit dem Ruhm und dem Geld nicht klarkam. © imago images / PanoramiC 25/42 Vorgetäuschte Verletzungen, Depressionen, Kokainmissbrauch, öffentliche Mourinho-Schelte: In seiner kurzen Zeit bei den Blues nahm Mutu alles mit, was ging. Nach 38 Spielen und zehn Toren entließ Chelsea ihn und reichte Klage ein. © imago images / Alex Nicodim 26/42 Mutu kehrte nach Italien zurück, wo er am Ende bei Florenz das große Glück fand. Für die AC schoss er in 143 Spielen 69 Tore. Erst 2016 beendete er bei seinem Jugendklub in Rumänien die Karriere, heute ist er Trainer der U21 seines Landes. © imago images / Mary Evans 27/42 SCOTT PARKER: Sollte bei Chelsea die junge englische Achse mit Lampard und Terry bilden, doch Mourinho, der nur Monate nach Parkers Ankunft bei den Blues anheuerte, bevorzugte Tiago und Makele als Mittelfeldpartner neben Lampard. © imago images / Sportimage 28/42 Nach nur 29 Spielen für Chelsea, das 14,5 Mio. Euro an Charlton überwiesen hatte, wechselte er zu Newcastle und hatte noch viele gute Premier-League-Jahre bei den Magpies, West Ham und Fulham. 2017 beendete er als 18-maliger Nationalspieler die Karriere. © imago images / ZUMA Press 29/42 SLOBODAN RAJKOVIC: Knapp 5 Mio. Euro legte Chelsea 2006 für den Serben bei OFK Belgrad in der Annahme hin, sich eines der größten Defensivtalente Europas gesichert zu haben, das jedoch zu Beginn keine Arbeitserlaubnis in London hatte. © imago images / Eibner 30/42 Im Endeffekt machte Rajkovic kein einziges Profispiel für die Blues. Er wurde Teil der "Loan-Army", folgte Frank Arnesen u.a. zum HSV, dann in der Bundesliga noch für Darmstadt aktiv. War schon zweimal vereinslos, seit August bei Lok Moskau. © imago images / Paul Marriott 31/42 ANDRIY SHEVCHENKO: Zweifelsohne ein größeres Desaster war für die Blues 2006 die Verpflichtung von Milan-Bomber Shevchenko. Fast 45 Millionen Euro blätterte Chelsea für den Mann hin, der Giorgio Armani einen seiner engsten Freunde nennt. © imago images / PRiME Media Images 32/42 Es sollte eines der teuersten Missverständnisse der Klubgeschichte werden - auch weil der Transfer ohne Zustimmung des damaligen Trainers Mourinho folgte. Shevchenko, damals schon 30, war nicht in Form und machte nur neun PL-Tore. © imago images / Barry Bland 33/42 ALEXEI SMERTIN: Wurde nur einen Monat nach seiner Verpflichtung für 5 Mio. Euro verliehen. Stand zwar drei Jahre auf der Gehaltsliste der Blues, machte im Zuge von Leihen jedoch nur 16 Spiele für die Londoner. © imago images / Geoff Martin 34/42 CHRIS SUTTON: Kam 1999 aus Blackburn für über zehn Millionen Euro nach London und war von Beginn an auf verlorenem Posten. Seine Perspektiven verschlechterten sich, als später noch George Weah von Milan ausgeliehen wurde. © imago images / Sportimage 35/42 Nach nur einem Jahr und einem Treffer in 28 Ligaspielen ging Sutton 2000 für sechs Jahre zu Celtic nach Glasgow. 2007 beendete er als Spieler von Aston Villa seine Karriere. © imago images / PanoramiC 36/42 JUAN SEBASTIAN VERON: Floppte schon bei Manchester United, das ihn 2001 für wahnsinnige 42 Mio. Euro holte. Chelsea kaufte ihn 2003 für halb so viel Geld, bekam jedoch für 21 Mio. gerade einmal 14 Spiele und einen Treffer. © imago images / HochZwei/DIPAG 37/42 Den schoss Veron ausgerechnet in seinem ersten Spiel beim 2:1 gegen Liverpool. Auf den Traumstart folgten jedoch viele Verletzungen und nur ein Jahr später eine zweijährige Leihe zu Inter, wo er tatsächlich noch einmal Leistungsträger war. © imago images / ZUMA Press 38/42 2006 ging er zurück in die argentinische Heimat zu Estudiantes, wo er Sportdirektor und Spieler in Personalunion war. Erst als 42-Jähriger hängte er die Schuhe endgültig an den Nagel. © imago images / Colorsport 39/42 SHAUN WRIGHT-PHILLIPS: Aus der Jugend von Manchester City stammend galt er Anfang der 2000er als eines der größten Versprechen des englischen Fußballs. 31,5 Mio. Euro überwies Chelsea 2005 an City für die Dienste des Rechtsaußen. © imago images / Colorsport 40/42 Hatte nur eine richtig starke Phase bei den Blues von März bis August 2007 (3 Tore, 5 Vorlagen), ansonsten verlebte er enttäuschende drei Jahre an der Stamford Bridge trotz 125 Spielen. Kehrte 2008 zu City zurück und spielte noch für QPR. © imago images / ZUMA Wire 41/42 YURI ZHIRKOV: Noch so eine mysteriöse russische Verpflichtung. 21 Mio. Euro ließ sich Chelsea 2009 die Dienste des ZSKA-Spielmachers kosten. So richtig angekommen an der Stamford Bridge ist er jedoch nie. © imago images / Russian Look 42/42 Zhirkov machte nur 49 Spiele (1 Tor) für die Blues und zog nach nur zwei Jahren zu Anzhi weiter. Aktuell steht der 37-Jährige bei Zenit St. Petersburg unter Vertrag.

Hasenhüttl würde beim FC Chelsea Hasenhüttl-Spieler finden

Beide Klubs hätten bereits das Personal für eine Hasenhüttl-Revolution. Bei United hat Solskjaer den Grundstein für schnellen Gegenangriff-Fußball über Anthony Martial und Marcus Rashford gelegt. Die energiegeladenen Fred und Donny van de Beek im Mittelfeld scheinen prädestiniert für Hasenhüttls dynamisches Pressing.

Chelsea verbrachte den Sommer ohnehin damit, Hasenhüttl-Spieler unter Vertrag zu nehmen. Kai Havertz, Timo Werner, mit dem der Coach schon in Leipzig erfolgreich zusammengearbeitet hat, Hakim Ziyech und Christian Pulisic haben alle Erfahrung mit hart pressenden und abwechslungsreich spielenden Mannschaften im Stile Southamptons. Spieler wie Reece James und Ben Chilwell könnten zudem von konkreteren taktischen Vorgaben profitieren.

Kurzum: Chelseas Kader ist gespickt mir intelligenten jungen Fußballern, die bereit sind, von einem modernen Taktiker geformt zu werden. Unter Lampard mangelt es Chelsea derzeit wohl auch an Konstanz, weil die Spieler nicht genug komplexe Anweisungen von den Seitenlinien erhalten.

Wenn die Zeit für eine Veränderung kommt, wird Roman Abramovich Schwierigkeiten haben, einen besseren Kandidaten als Ralph Hasenhüttl zu finden.

Ralph Hasenhüttl: Seine Stationen als Trainer