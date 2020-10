Transfer vor Abschluss: Manchester United setzt sich im Werben um Edinson Cavani gegen Atletico Madrid durch

Der ehemalige PSG-Angreifer Edinson Cavani wird nach Informationen von SPOXund Goal am Deadline Day zu Manchester United wechseln und einen Einjahresvertrag bei den Red Devils unterschreiben. Zudem besteht es eine Option auf eine Verlängerung um ein weiteres Jahr.

Der 33-Jährige, der seit seinem Vertragsende bei Paris Saint-Germain am 1. Juli vereinslos war, wird bei United ein Jahresgehalt in Höhe von elf Millionen Euro beziehen. Darüber hinaus erhält der Uruguayer noch sechs Millionen Euro an Handgeld, sobald der Transfer offiziell ist.

United hat sich damit im Werben um Cavani gegen Atletico Madrid durchgesetzt. Die Spanier boten dem Nationalspieler, der die letzten sieben Jahre bei PSG verbrachte, nach Informationen von SPOX und Goal lediglich neun Millionen Euro pro Jahr.

Bereits am Sonntag hatten SPOX und Goal berichtet, dass sich Cavani auf dem Weg nach Manchester befindet, um dort seine medizinische Untersuchung zu absolvieren und anschließend als Neuzugang vorgestellt zu werden.