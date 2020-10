Premier League: FC Liverpool gegen Sheffield United heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Liverpool will sich seinen mittlerweile gewohnten Platz an der Tabellenspitze zurückholen und kann sich keine Ausrutscher leisten, erst recht nicht gegen Aufsteiger Sheffield United, der sich in der Premier League schwertut. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

FC Liverpool gegen Sheffield United: Anpfiff, Ort und Schiedsrichter

Datum: Samstag, 24. Oktober

Anpfiff: 21 Uhr

Ort: Anfield Stadium in Liverpool

Schiedsrichter: Michael Dean

Premier League: Alle Begegnungen am 6. Spieltag

Das Topspiel des 6. Spieltags ist das Duell zwischen Manchester United und dem FC Chelsea.

Spielbeginn Heim Gast 23.10., 21:00 Aston Villa Leeds United 24.10., 13:30 West Ham United Manchester City 24.10., 16:00 Fulham Crystal Palace FC 24.10., 18:30 Manchester United Chelsea 24.10., 21:00 Liverpool Sheffield United 25.10., 15:00 Southampton FC Everton 25.10., 17:30 Wolverhampton Wanderers Newcastle United 25.10., 20:15 Arsenal Leicester City FC 26.10., 18:30 Brighton & Hove Albion West Bromwich Albion FC 26.10., 21:00 Burnley FC Tottenham Hotspur

Premier League: Liverpool gegen Sheffield heute live im TV und Livestream

Das Premier-League-Spiel ist heute nicht im deutschsprachigen Free-TV zu sehen.

Sky zeigt Liverpool - Sheffield heute live und exklusiv in voller Länge. Kunden können die Partie auch im Livestream sehen, entweder mit dem SkyTicket oder der "Sky Go"-App.

Premier League: Liverpool gegen Sheffield heute im Liveticker

Ihr könnt alle Spiele aus dem englischen Oberhaus wie gehabt auch mit den SPOX-Livetickern verfolgen. Die Ticker informieren euch im Minutentakt mit den wichtigsten Informationen rund um das Spielgeschehen aus dem jeweiligen Stadion.

Hier entlang zum Liveticker zu Liverpool - Sheffield.

Premier League: Die Tabelle am 6. Spieltag

Der FC Liverpool spielt noch nicht ansatzweise so dominant wie in der vergangenen Meister-Saison, das war so jedoch auch kaum zu erwarten. Gerade die Defensive der Reds ist ungewohnt anfällig und wird das voraussichtlich auch ein Stück weit bleiben, da Liverpool-Coach Jürgen Klopp für mehrere Monate auf Virgil van Dijk verzichten muss.

Der Weltklasse-Verteidiger hat sich im Merseyside-Derby gegen den FC Everton eine Knieverletzung zugezogen und wurde bereits operiert.