FC Liverpool: Jürgen Klopp schreibt emotionalen Brief an elfjährigen Reds-Fan

Jürgen Klopp hat einem elfjährigen Liverpool-Fan in einem Brief Mut zugesprochen. Der junge Lewis B. hatte Klopp geschrieben, dass er nervös wegen des anstehenden Schulstarts sei. Klopp antwortete und schrieb unter anderem, dass auch er regelmäßig nervös sei.

"Lewis war ziemlich überwältigt, völlig geschockt, als ihm Klopp persönlich antwortete", erzählte Lewis' Mutter dem Liverpool Echo. "Das ist nett von ihm, wirklich nett. Wir gingen direkt los, um einen Rahmen zu besorgen, da Lewis sich Sorgen machte, dass der Brief beschädigt werden könnte, und jetzt liegt er auf seinem Schreibtisch in seinem Schlafzimmer."

Jürgen Klopps Brief an Liverpool-Fan Lewis im Wortlaut:

Hallo Lewis,

Kann ich damit beginnen, dir ein Geheimnis zu verraten? Ich werde auch nervös. Um ganz ehrlich zu sein, würde ich mir Sorgen machen, wenn ich nicht nervös würde, denn wenn es passiert, gibt mir das die Chance, diese Energie in etwas Positives umzuwandeln. Ich weiß, es mag für einen Jungen in deinem Alter seltsam sein, zu denken, dass der Liverpool-Manager so fühlen kann wie Du, aber ich tue es.

Aus deinem Brief geht hervor, dass Du sehr nachdenklich und auch sehr fürsorglich bist, und wenn Du diese Eigenschaften hast, ist es sehr schwer zu vermeiden, dass Du nervös wirst. Du hast mich gefragt, was ich tue, wenn meine Spieler sich so fühlen, und die Antwort ist einfach - ich erinnere sie daran, wie wichtig sie mir sind und wie sehr ich an sie glaube, und ich habe keinen Zweifel, dass es bei dir und deiner Familie genauso ist.

Du musst dir keine Sorgen machen, dass schlimme Dinge passieren. Wie Du weißt, habe ich mehr als nur ein paar Finals verloren, und das ist kein gutes Gefühl, aber mit der Hilfe meiner Familie und Freunde konnte ich weitermachen und am Ende haben wir einige wirklich gute Zeiten genossen. Hätte ich mich auf die schlechten Momente konzentriert, wäre dies nicht möglich gewesen wäre. Sei also bitte positiv und freu dich auf die großartige Zeit, die Du, da bin ich mir sicher, in deinem Leben haben wirst.

Und vergiss nicht, dass Du Teil der Liverpool-Familie bist, und das bedeutet, dass Du Millionen und Abermillionen von Menschen hast, die genau wie Du wollen, dass Du so glücklich bist, wie Du es nur sein kannst. Deine Unterstützung bedeutet mir und allen im LFC sehr viel, deshalb hoffe ich, dass dieser Brief zeigt, dass wir auch dich unterstützen.

You'll Never Walk Alone

Jürgen Klopp