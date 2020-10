FC Bayern - Meritan Shabani: "Ajax wollte mich als Frenkie de Jongs Nachfolger"

Der ehemalige Spieler des FC Bayern, Meritan Shabani, wurde vor seinem Wechsel zu den Wolverhampton Wanderers auch von Ajax Amsterdam umworben. Dies verriet der 21-Jährige im Interview mit transfermart.de.

"Was ich damals mitbekommen habe, ist, dass Ajax mich als de Jongs Nachfolger haben wollte. Und sie wollten mich unbedingt haben", sagte Shabani, der den Rekordmeister nach 13 Jahren im Verein im Sommer 2019 verließ. Im gleichen Sommer verkaufte Amsterdam Mittelfeldspieler Frenkie de Jong für kolportierte 86 Millionen Euro an den FC Barcelona.

"Das wäre eigentlich auch ein guter Step für mich gewesen. [...] Ich hätte mich gerne ausleihen lassen. Aber Bayern wollte das lieber nicht machen und hat abgelehnt. Wieso, weshalb und warum - das weiß ich nicht. Es hat am Ende einfach nicht geklappt. Das war es dann auch", sagte Shabani.

Laut ihm habe er weitere Anfragen gehabt, sich am Ende jedoch für den Wechsel in die Premier League entschieden. In der Premier League kam er bislang noch nicht zum Einsatz. Grund dafür ist ein Kreuzbandriss, den er sich kurz nach seinem Transfer zugezogen hatte.

Im Vergleich zum FC Bayern sei das Niveau im Training der Wolves nicht so hoch, erklärte Shabani: "Hier geht es etwas mehr um das Physische, es wird im Training alles rausgehauen."

Sinan Kurt findet neuen Verein: Diese Bayern-Talente verpassten den Durchbruch © getty 1/20 Der zuletzt vereinslose Sinan Kurt unterschreibt beim SV Straelen in der Regionalliga West. Er ist eines von etlichen Talenten, das den Durchbruch beim FC Bayern verpasste. Ein Überblick. © getty 2/20 Sinan Kurt - 8/2014 bis 1/2016 - SV Straelen. © getty 3/20 Pierre-Emile Höjbjerg - 7/2013 bis 1/2015 - aktueller Verein: Tottenham Hotspur. © getty 4/20 Nils Petersen - 7/2011 bis 7/2012 - aktueller Verein: SC Freiburg. © getty 5/20 Renato Sanches - 7/2017 bis 8/2017 und 6/2018 bis 8/2019 - aktueller Verein: OSC Lille. © getty 6/20 Gianluca Gaudino - 07/2011 bis 01/2016 (ab 2014 Teil der Profimannschaft) - aktueller Verein: Young Boys Bern. © getty 7/20 Alexander Baumjohann - 07/2009 bis 01/2010 - aktueller Verein: Sydney FC. © getty 8/20 Breno - 01/2008 bis 01/2010 und 07/2010 bis 7/2012 - aktueller Verein: Vasco da Gama. © getty 9/20 Jan Kirchhoff - 7/2013 bis 12/2013 und 6/2015 bis 1/2016 - aktueller Verein: KFC Uerdingen. © getty 10/20 Jan Schlaudraff - 7/2007 bis 6/2008 - Karriereende. © getty 11/20 Jose Ernesto Sosa - 7/2007 bis 10/2009 und 6/2010 bis 8/2010 - aktueller Verein: Fenerbahce. © getty 12/20 Julian Green - 1/2014 bis 9/2014 und 6/2015 bis 12/2015 - aktueller Verein: Greuther Fürth. © getty 13/20 Julio dos Santos - 1/2006 bis 1/2007 - aktueller Verein: Club Cerro Porteno. © getty 14/20 Marcell Jansen - 7/2007 bis 8/2008 - Karriereende. © getty 15/20 Mehmet Ekici - 2/2010 bis 7/2010 - aktueller Verein: Fenerbahce. © getty 16/20 Mitchell Weiser - 7/2012 bis 1/2013 und 7/2013 bis 7/2015 - aktueller Verein: Bayer Leverkusen. © getty 17/20 Takashi Usami - 7/2011 bis 6/2012 - aktueller Verein: Gamba Osaka. © getty 18/20 Rouven Sattelmaier - 7/2010 bis 7/2012 - Karriereende. © getty 19/20 Thomas Kraft - 7/2008 bis 7/2011 - aktueller Verein: Hertha BSC. © getty 20/20 Michael Rensing - 7/2003 bis 7/2010 - aktueller Verein: Fortuna Düsseldorf.

FC Bayern: Shabani freut sich für Richards, Musiala und Zirkzee

Darüber hinaus wehrt er sich gegen die Behauptung, dass es seit Thomas Müller und David Alaba kein Spieler aus der Jugend des FC Bayern geschafft habe. "Es kommt immer darauf an, ob man die Chance bekommt und diese dann nutzt. Die hat man - nach Alaba und Müller - weniger erhalten. Klar ist: Es wird mit Superstars trainiert, die wollen jedes Spiel machen", sagte Shabani.

Der FC Bayern habe Riesentalente in seinen Reihen. "Man muss als Talent die Chance bekommen, und das war in den vergangenen Jahren einfach nicht der Fall", erklärte er.

Er selbst ärgere sich darüber aber nicht. Im Gegenteil: Er freue sich für Chris Richards, Jamal Musiala, Joshua Zirkzee und Co., "weil es für sie nach sehr langer Zeit und langer Arbeit endlich klappt".