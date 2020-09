Wer zeigt / überträgt den Carabao Cup live im TV und Livestream?

Der Carabao Cup geht in die heiße Phase! Ihr wollt live dabei sein und sehen, wie sich Liverpool, Manchester City & Co. schlagen? Wir verraten euch, wo ihr den Pokalwettbewerb im TV und Livestream verfolgen könnt.

Carabao Cup: Übertragung live im TV und Stream

Englands zweitgrößter Pokalwettbewerb wird in Deutschland nicht im TV gezeigt. Aber: DAZN hält die Rechte am Carabao Cup und überträgt ausgewählte Partien mit Beteiligung der namhaftesten Premier-League-Klubs live und exklusiv.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe den FA Cup & Carabao Cup live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Der Streamingdienst kostet 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahres-Abonnement. Der erste Monat ist dabei ein kostenfrei. Hier geht's direkt zur Registrierung!

Carabao Cup: Alle Spiele und Streams der 3. Runde

Datum Anstoß Heim Gast Stream 22.09.2020 19 Uhr Leyton Orient Tottenham Hotspur DAZN 22.09.2020 20 Uhr Newport County FC Watford 22.09.2020 20 Uhr West Bromwich Albion FC Brentford 22.09.2020 20.30 Uhr West Ham United Hull City 22.09.2020 20.45 Uhr FC Millwall FC Burnley 22.09.2020 20.45 Uhr Preston North End Brighton & Hove Albion 22.09.2020 20.45 Uhr Stoke City Gillingham FC 22.09.2020 21.15 Uhr Luton Town Manchester United DAZN 23.09.2020 20.45 Uhr FC Chelsea FC Barnsley DAZN 23.09.2020 20.45 Uhr FC Fulham Sheffield Wednesday 23.09.2020 20.45 Uhr Morecambe FC Newcastle United 23.09.2020 20.45 Uhr Fleetwood Town FC Everton DAZN 23.09.2020 20.45 Uhr Leicester City FC Arsenal DAZN 24.09.2020 20 Uhr Bristol City Aston Villa 24.09.2020 20.45 Uhr Lincoln City FC Liverpool DAZN 24.09.2020 20.45 Uhr Manchester City AFC Bournemouth DAZN

© imago images / Xinhua



Was ist der Carabao Cup?

Der Carabao Cup - vor dem Namenssponsoring durch den thailändischen Energydrinkhersteller Carabao EFL Cup genannt - ist hinter dem FA Cup der zweitgrößte Pokalwettbewerb Englands, wenngleich er von der Bedeutung her deutlich hinter dem FA Cup anzusiedeln ist.

Dennoch: Der Sieger des Carabao Cups, für den neben den Premier-League-Klubs nur die 92 Vereine der English Football League startberechtigt sind, hat einen Startplatz in der UEFA Europa League sicher.

Der Pokal wird im direkten K.o.-Modus über drei Runden und anschließend Achtel-, Viertel-, Halbfinale und Endspiel ausgetragen. Lediglich die beiden Halbfinals werden dabei mit Hin- und Rückspiel gespielt, das Finale findet im Wembley-Stadion statt.

Dabei starten nicht alle Mannschaften in Runde eins: Dort spielen zunächst alle Teams der English Football League untereinander eine Runde, also die Teams der zweiten bis vierten Liga. In Runde zwei kommen alle Premier-League-Teams hinzu, welche nicht in der Champions League und Europa League teilnehmen. Diese Mannschaften kommen als letzte in Runde drei hinzu. Von da an wird das Turnier normal ausgespielt.

Eine regeltechnische Besonderheit bietet das Halbfinale: Trotz Hin- und Rückspiel gibt es dort weder eine Verlängerung, noch die Auswärtstorregel. Stehen die Mannschaften nach beiden Spielen addiert beim gleichen Ergebnis, gibt es sofort ein Elfmeterschießen.

Die bisher letzten Gewinner des Carabao Cup

Rekordsieger des Carabao Cups ist der FC Liverpool mit insgesamt acht Trophäen, dicht gefolgt von Titelverteidiger Manchester City mit sieben gewonnen Endspielen.