Wolfgang Holzhäuser im Interview über Kai Havertz: Warten auf den FC Bayern? "Ein Jahr hätte nicht gereicht"

Nach langem Hin und Her hat sich Kai Havertz (21) für einen Wechsel von Bayer Leverkusen zum FC Chelsea entschieden. Die Blues überweisen 80,5 Millionen Euro an den Bundesligisten und machen den Nationalspieler damit zum bislang teuersten deutschen Fußballer.

Im Interview mit SPOX und Goal spricht Wolfgang Holzhäuser (70), von 2004 bis 2013 Geschäftsführer der Leverkusener und Wegbegleiter von Havertz im Jugendbereich der Werkself, über den Transfer und erklärt, warum ein Wechsel zum FC Bayern eine größere Herausforderung für den Offensivspieler gewesen wäre. Außerdem äußert sich der frühere DFL-Chef zu den Folgen für Bayer.

Herr Holzhäuser, Sie zählen zu den Personen, die Kai Havertz vor zehn Jahren von Alemannia Aachen zu Bayer Leverkusen geholt haben. Wie bewerten Sie seinen Wechsel zum FC Chelsea?

Wolfgang Holzhäuser: Ich hätte ihn lieber bei einem Verein gesehen, der für Ballbesitzfußball der Marke Pep Guardiola steht. Das ist sein Spiel. Aufgrund der Transfers, die Chelsea in diesem Transferfenster getätigt hat, gehe ich aber davon aus, dass Trainer Frank Lampard in Zukunft mehr Wert auf die spielerische Komponente legen wird als in den vergangenen Jahren. Insofern bin ich guter Dinge, dass sich Kai dort schnell zurechtfinden und durchsetzen wird. Er bringt für sein Alter einzigartige Fähigkeiten mit. Das kann gar nicht schiefgehen.

Der FC Bayern war ebenfalls interessiert, wollte die finanziellen Forderungen der Leverkusener am Ende aber nicht mitmachen. Hätte Havertz noch ein Jahr auf die Münchner warten sollen?

Holzhäuser: Ein Jahr hätte nicht gereicht. In Anbetracht der aktuellen Form von Thomas Müller würde wohl erst in zwei, drei Jahren ein Platz auf der Position im offensiven Mittelfeld frei werden. Ich sage immer: Es ist deutlich schwieriger, sich in einem Topteam wie Bayern durchzusetzen als in einem Team wie Chelsea, das ein Topteam werden will und Positionen neu besetzt, die vorher nicht so gut besetzt waren. Abgesehen davon tut es immer weh, einen Spieler an einen direkten Konkurrenten aus der Liga zu verlieren. Es war also sicherlich auch im Interesse von Bayer Leverkusen, Kai Havertz ins Ausland zu transferieren.

© imago images

Havertz' Rolle bei Chelsea: "Kann im Mittelfeld alles spielen"

Das Interesse der spanischen Top-Klubs konkretisierte sich ebenso wenig.

Holzhäuser: Was deren wirtschaftlicher Situation geschuldet war. In Zeiten von Corona können Real und vor allem Barca keine Transfers in dieser Größenordnung stemmen. Ich habe auch vollstes Verständnis dafür, dass Fernando Carro und Rudi Völler nie von ihren Forderungen abgerückt sind. 80 Millionen Euro, das ist natürlich viel Geld, im Vergleich zu anderen Transfers aber mehr als gerechtfertigt. Und es muss ja nicht heißen, dass Vereine wie Real und Barca in Zukunft uninteressant für Kai Havertz sind. Er ist erst 21. Für ihn war jetzt wichtig, nach drei Jahren als Stammspieler in Leverkusen den nächsten logischen Schritt in seiner Entwicklung zu machen.

Im 4-3-3 von Chelsea erwartet Havertz eine andere, womöglich mit mehr Defensivarbeit verbundene Rolle als in Leverkusen, wo er sich als Freigeist in der Offensive austoben konnte.

Holzhäuser: Er kann im Mittelfeld alles spielen. Die Rolle als Achter wäre kein Problem für ihn, ich kann ihn mir aber auch auf den Außen gut vorstellen, falls Chelsea an einem System ohne klassischen Zehner festhält. Sein Vorteil: Er ist beidfüßig, groß und kopfballstark. Woran er noch arbeiten kann und in England sicher wird, ist an seiner körperlichen Präsenz. Sollte er stämmiger werden, wäre er sicherlich auch gut auf der Position des Mittelstürmers aufgehoben. Den Torriecher hat er bereits.

Was überwiegt gerade in Leverkusen: Die Enttäuschung, ein Riesentalent verloren zu haben, oder der Stolz, den teuersten deutschen Spieler hervorgebracht zu haben?

Holzhäuser: Der Stolz. Es gibt niemanden in Leverkusen, der dem Jungen nicht alles Gute wünscht. Er war zehn Jahre ein Teil dieses Vereins, sieben davon spielte er in der Jugend. Ich kann mich noch an die ersten Gespräche mit seinen Eltern erinnern, bevor wir ihn von Aachen nach Leverkusen holten. Kai war schon damals ein ganz aufmerksamer, ehrgeiziger Junge, der sich bei uns entwickeln wollte. Talente hatten wir natürlich immer viele, Kai war mit all seinen Fähigkeiten aber außergewöhnlich. Jeder wusste: Aus dem wird ein Großer.

Holzhäuser: "Havertz ist nicht eins zu eins zu ersetzen"

In seiner letzten Saison in Leverkusen erzielte er 18 Tore und bereitete neun weitere vor. Wie kann Bayer seinen Abgang auffangen?

Holzhäuser: Ein Spieler wie Kai Havertz ist nicht eins zu eins zu ersetzen. Zumindest gibt es keinen Spieler mit seinen Fähigkeiten, der für Leverkusen erreichbar wäre. Deshalb ist man gezwungen, den einen oder anderen Transfer zu tätigen, um diesen Verlust zu kompensieren. Man darf ja auch nicht vergessen, dass mit Kevin Volland nun ein weiterer wichtiger Offensivmann weg ist, der mit seiner Spielweise das Gegenstück zu Havertz gebildet hat. Peter Bosz steht vor einem großen Problem: Auch wenn er mit Patrik Schick einen guten Stürmer bekommt, muss er die Offensive umbauen. Ich traue ihm das zu, weil ich ihn für einen guten Trainer halte. Aber gerade die ersten Wochen der Saison werden schwierig. Zu den Abgängen von Havertz und Volland kommen ja noch die kurze Vorbereitungszeit und die vielen Länderspiele hinzu.

Ist davon auszugehen, dass Leverkusen die Havertz-Millionen wieder komplett reinvestiert?

Holzhäuser: Man darf nicht vergessen, dass Bayer Leverkusen einen Gewinnabführungsvertrag mit der Bayer AG hat. Das hat den Vorteil, dass Verluste ausgeglichen werden können, Gewinne aber auch an die Bayer AG abgeführt werden müssen. Heißt: Wenn man die Ablöse für Kai reinvestieren wollte, ginge das nur, wenn man mit der Bayer AG eine entsprechende Vereinbarung erzielen würde. Fernando Carro und der eine oder andere Verantwortliche aus der zweiten Reihe sind aber gewieft genug, um eine zufriedenstellende Lösung zu finden. Das Problem aus meiner Sicht ist nur, dass nicht mehr viel Zeit bleibt, um Neuzugänge zu verpflichten.

Bundesliga: Die teuersten Abgänge aus der deutschen Liga aller Zeiten © imago images 1/23 Der Transfer von Kai Havertz von Bayer Leverkusen zum FC Chelsea ist von beiden Klubs bestätigt worden. Er landet damit aber nicht auf dem ersten Platz der teuersten Bundesliga-Exporte aller Zeiten. Das Ranking. © imago images 2/23 Platz 22: Diego - Ablösesumme: 27 Millionen Euro. Für den Spielmacher ging es 2009 von Werder Bremen zu Juventus Turin. Da er dort nicht richtig warm wurde, wechselte er ein Jahr später nach Wolfsburg. Aktuell in seiner Heimat für Flamengo aktiv. © imago images 3/23 Platz 22: Ilkay Gündogan - Ablösesumme: 27 Millionen Euro. 2016 ging es für den zentralen Mittelfeldspieler vom BVB zu Manchester City. Für die Skyblues spielt Gündogan regelmäßig, daher verlängerte der Nationalspieler dort langfristig bis 2023. © imago images 4/23 Platz 20: Heung-min Son - Ablösesumme: 30 Millionen Euro. 2015 zog es den Südkoreaner von Bayer 04 Leverkusen zu den Tottenham Hotspur. Dort entwickelte er sich zum absoluten Leistungsträger, Trainer Mourinho adelte ihn sogar als "Sonaldo Nazario". © imago images 5/23 Platz 19: Abdou Diallo - Ablösesumme: 32 Millionen Euro (kann durch Bonuszahlungen bis auf 34 Millionen Euro ansteigen). Ex-Dortmund-Coach Thomas Tuchel lotste den Verteidiger 2019 nach Paris. In dieser Saison lief er 22-mal für PSG auf. © imago images 6/23 Platz 18: Julian Draxler - Ablösesumme: 36 Millionen Euro. Sein Wechsel von Schalke zu Wolfsburg machte schon Schlagzeilen, doch der Wechsel nach Paris im Winter 2017 erzeugte noch höhere. Bereits den Sommer davor tat Draxler seinen Wechselwunsch kund. © imago images 7/23 Platz 17: Edin Dzeko - Ablösesumme: 37 Millionen Euro. Der Bosnier schoss zusammen mit Grafite den VfL Wolfsburg 2009 zur Meisterschaft. Eine Saison später ging es für ihn zu ManCity. Seit 2015 geht er für die AS Rom auf Torejagd. © imago images 8/23 Platz 17: Thilo Kehrer - Ablösesumme: 37 Millionen Euro. Der damals 21-Jährige wechselte 2018 von Schalke 04 zu Paris Saint-Germain. Bei den Franzosen kam er bislang aber noch nicht wirklich zum Zug, da der Innenverteidiger mehrfach verletzt war. © imago images 9/23 Platz 15: Douglas Costa - Ablösesumme: 40 Millionen Euro. Als seine Startelfeinsätze rar wurden, wollte er vom FC Bayern weg. So ging es für ihn 2017 zu Juventus Turin, zunächst auf Leihbasis, bis Juve die Kaufoption zog. © imago images 10/23 Platz 14: Sebastian Haller - Ablösesumme: 41 Millionen Euro. Für den französischen Angreifer ging es 2019 von Eintracht Frankfurt zu West Ham United. Mit den Hammers kämpft er gegen den Abstieg. Haller traf in 27 Spielen bislang siebenmal. © imago images 11/23 Platz 14: Roberto Firmino - Ablösesumme: 41 Millionen Euro. Der Stürmer wechselte überraschend von der TSG Hoffenheim zum FC Liverpool. Nach leichten Anfangsschwierigkeiten spielte er sich bei den Reds fest und ist nicht mehr aus der Startelf wegzudenken © imago images 12/23 Platz 12: Henrikh Mkhitaryan - Ablösesumme: 42 Millionen Euro. Für den Armenen ging es 2016 vom BVB zu Manchester United. Nach eineinhalb Jahren wechselte er im Tausch mit Alexis Sanchez zum FC Arsenal. Seit 2019 läuft er für die AS Rom (Leihe) auf. © imago images 13/23 Platz 11: Joelinton - Ablösesumme: 44 Millionen Euro (kann sich durch Boni noch auf 53 Millionen Euro erhöhen). Nach einer Saison bei Hoffenheim schnappte sich Newcastle United den Brasilianer. Für die Magpies traf er in der PL-Saison aber nur einmal. © imago images 14/23 Platz 10: Granit Xhaka - Ablösesumme: 45 Millionen Euro. Der Schweizer wechselte 2016 von Borussia Mönchengladbach zu Arsenal. Dort arbeitete er sich bis zum Kapitän hoch. Nach einer Auseinandersetzungen mit den Fans war er zeitweise nur noch außen vor. © imago images 15/23 Platz 9: Leroy Sane - Ablösesumme: 52 Millionen Euro. 2016 schloss sich der ehemalige Schalker Manchester City. Bis vor seinem Kreuzbandriss 2019 war er dort Stammspieler, nun steht höchstwahrscheinlich ein Wechsel zum FC Bayern München bevor. © imago images / Sven Simon 16/23 Platz 8: Timo Werner - Ablösesumme: 53 Millionen Euro. Der Nationalstürmer machte von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch und wird RB Leipzig zum Saisonende Richtung Chelsea verlassen. "Nun wage ich mich in die Weltmetropole London", erklärte Werner. © imago images 17/23 Platz 6: Naby Keita - Ablösesumme: 60 Millionen Euro. Der FC Liverpool sicherte sich bereits frühzeitig die Dienste des Mittelfeldspielers von RB Leipzig. Bei den Reds konnte er sich aber noch nicht endgültig durchsetzen, auch aufgrund von Verletzungen. © imago images 18/23 Platz 6: Luka Jovic - Ablösesumme: 60 Millionen Euro. Bereits nach einer Saison in Frankfurt kehrte er der SGE den Rücken und wechselte zu Real Madrid. Dort kommt er aber nicht wirklich zum Zug. In 24 Spielen traf er nur dreimal. © imago images 19/23 Platz 5: Pierre-Emerick Aubameyang - Ablösesumme: 63,75 Millionen Euro. Der Gabuner streikte sich vom BVB zu Arsenal, dort spielt er aber nicht in der Champions League. Erfüllt er seinen Vertrag bis 2021, erhält er 17,3 Millionen Euro an "Treueprämie". © imago images 20/23 Platz 4: Christian Pulisic - Ablösesumme: 64 Millionen Euro. Ein Jahr vor Vertragsende schlug der FC Chelsea zu und lotste den US-Amerikaner vom BVB weg. Dorthin wurde er noch bis Saisonende ausgeliehen. Bei Chelsea soll er eine neue Generation prägen. © imago images 21/23 Platz 3: Kevin De Bruyne - Ablösesumme: 76 Millionen Euro. Nachdem er den VfL Wolfsburg zum Pokalsieg geschossen hat, ging es für ihn weiter zu ManCity. Dort ist er das Herz des Teams, durch die CL-Sperre ranken sich um ihn jedoch Wechsel-Gerüchte. © imago images / Sven Simon 22/23 Platz 2: Kai Havertz - Ablösesumme: 80,5 Millionen Euro. Der 21-Jährige folgte Werner zum FC Chelsea. Die Ablösesumme kann sich bis auf 100 Millionen Euro erhöhen. © imago images 23/23 Platz 1: Ousmane Dembele - Ablösesumme: 125 Millionen Euro. Nach einer erfolgreichen Saison beim BVB zog es Dembele 2017 zum FC Barcelona. Dort ist er nicht unumstritten, was auch mit seinen Aussetzern abseits des Platzes zu tun hat.

Holzhäuser: "Leverkusen braucht die Champions League"

Unabhängig von möglichen Neuzugängen: Welchen Spielern im bestehenden Bayer-Kader trauen Sie zu, die von Havertz hinterlassene Lücke zumindest teilweise zu schließen?

Holzhäuser: Ich sehe zwei Spieler. Zum einen Florian Wirtz, der allein von seinen technischen Fähigkeiten her eine gute Lösung für die Rolle hinter den Spitzen wäre. Zum anderen Nadiem Amiri, der ebenfalls gewisse Grundqualitäten im offensiven Mittelfeld hat, diese aber auch langsam unter Beweis stellen müsste.

Muss die Champions League trotz der Abgänge von Havertz und Volland für Leverkusen wieder das Ziel sein?

Holzhäuser: Immer. Der Verein braucht die Champions League nicht nur des Geldes wegen, sondern auch aus Image-Gründen. Es ist nun einmal so, dass es nicht jedes Jahr klappt, weil immer fünf, sechs Mannschaften bis zum Schluss darum kämpfen. Wichtig ist deshalb meiner Meinung nach immer ein guter Saisonstart. Gewinnt man die ersten Spiele, geht man mit breiter Brust in die nächsten und kann eine Serie hinlegen. Ein paar Dämpfer zu Beginn hingegen können eine Mannschaft schnell in einen Abwärtsstrudel bringen. Davor habe ich in dieser Saison Angst.