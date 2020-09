FC Chelsea gegen FC Liverpool heute live im TV, Livestream und Liveticker

Topspiel am 2. Spieltag der Premier League! Der FC Chelsea empfängt den FC Liverpool am heutigen Sonntag. Bei SPOX erfahrt Ihr, wo und wann Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Titelverteidiger FC Liverpool startete mit einem spektakulären 4:3-Sieg über Aufsteiger Leeds United in die neue Saison. Der FC Chelsea feierte nach der großen Shoppingtour ebenfalls einen erfolgreichen Einstand: Gegen Brighton & Hove Albion gewannen die Blues mit den beiden deutschen Neuzugängen Kai Havertz und Timo Werner in der Startelf mit 3:1.

FC Chelsea vs. FC Liverpool heute live: Anpfiff und Ort

Die Begegnung zwischen dem FC Chelsea und dem FC Liverpool steigt am heutigen Sonntag um 17.30 Uhr. Austragungsort ist die Stamford Bridge in London. Zuschauer sind in England noch nicht zugelassen.

Die Liga arbeitet derzeit an einem Konzept, das es ermöglichen soll, vom 1. Oktober an wieder vor einer begrenzten Zahl an Fans in den Stadien zu spielen.

Für Richard Masters, Geschäftsführer der Premier League, hat das absolute Priorität: "Wir müssen so schnell wie möglich zu Spielen mit Fans in den Stadien zurückkehren - das ist das große Problem, das fehlt uns - wirtschaftlich und anderweitig. Wir brauchen Fans aus allen möglichen Gründen wieder in den Stadien", erklärte er gegenüber BBC Sport.

Die Klubs hätten in der Corona-Zeit bereits mehr als eine halbe Milliarde Pfund an Umsatz verloren, so Masters.

FC Chelsea - FC Liverpool heute live im TV, Livestream und Liveticker

Wer auf eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gehofft hat, wird leider enttäuscht. Der Pay-TV-Sender Sky besitzt die exklusiven Rechte an der Premier League und hat somit auch die Partie zwischen dem FC Chelsea und dem FC Liverpool im Programm. Darüber hinaus bietet der Bezahlsender seinen Kunden einen Livestream via SkyGo an. Mit dem SkyTicket könnt Ihr Euch alternativ das Sportpaket von Sky für einen Monat sichern.

Wer noch mehr europäischen Spitzensport möchte, ist bei DAZN an der richtigen Adresse. Der Streamingdienst besitzt die Übertragungsrechte an der Champions League, Europa League, Ligue 1, Serie A und von LaLiga. Auch 40 Spiele der Bundesliga gibt es in der Saison 2020/21 beim Streaminganbieter. Das Abonnement kostet Euch lediglich 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro jährlich.

FC Chelsea gegen FC Liverpool heute im Liveticker

Wer kein Sky-Abonnement besitzt, kann auf den ausführlichen Liveticker von SPOX zurückgreifen. Wir tickern das Spiel zwischen dem FC Chelsea und dem FC Liverpool. Hier geht's zum Liveticker.

FC Chelsea - FC Liverpool: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten Frank Lampard und Jürgen Klopp ihre Teams auflaufen lassen:

CFC: Kepa - Azpilicueta, Rüdiger, Zouma, Alonso - Kante, Jorginho - Pulisic, Havertz, Mount - Werner

Kepa - Azpilicueta, Rüdiger, Zouma, Alonso - Kante, Jorginho - Pulisic, Havertz, Mount - Werner LFC: Alisson - Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson - Henderson, Fabinho, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mane

Ob Thiago, der für 30 Millionen Euro am vergangenen Freitag vom FC Bayern zu den Reds gewechselt ist, sein Debüt feiert, ist noch unklar.

