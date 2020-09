Brighton - Manchester United: Carabao Cup heute live im TV und Livestream

Premier-League-Duell im Achtelfinale des Carabao Cup: Manchester United ist zu Gast bei Brighton & Hove Albion. Wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Brighton - Manchester United: Wann und wo findet die Partie statt?

Austragungsort der Achtelfinalpartie ist das American Express Community Stadium, umgangssprachlich auch The Amex genannt, in der Nähe von Brighton. Die Arena bietet im Normalfall Platz für 30.750 Zuschauer, bleibt aber im Pokalspiel wegen der gesundheitlichen Lage leer.

Anstoß der Partie ist um 20.45 Uhr, die Spielleitung übernimmt Schiedsrichter Graham Scott.

Carabao Cup: Brighton - Manchester United heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Brighton & Hove Albion und Manchester United ist auf DAZN zu sehen. Kommentator Max Gross und Experte Ralph Gunesch sind Euer Team für die Übertragung. Auch alle weiteren Partien des Carabao Cup sind auf DAZN zu sehen.

Zusätzlich bietet DAZN auch jede Menge weiteren Live-Sport. Zusätzlich zum europäischen Top-Fußball der Bundesliga, LaLiga, Serie A und Champions League ist auch der US-Sport mit der NBA, NFL, NHL und MLB im DAZN-Programm enthalten. Abgerundet wird das Angebot des Streamingdienstes durch Top-Events aus dem Tennis, Handball, Darts, Rad- und Kampfsport (UFC und Bellator).

Das komplette Angebot könnt Ihr einen Monat lang kostenlos nutzen. Im Anschluss zahlt Ihr für ein Monatsabo 11,99 Euro, für ein Jahresabo 11,99 Euro.

Brighton gegen Manchester United: Die letzten Duelle

Im direkten Vergleich liegen die Red Devils klar vorne. Erst dreimal konnte sich Brighton & Hove Albion gegen Manchester United durchsetzen, zwei der drei Siege gelangen den Seagulls allerdings in den letzen sechs Aufeinandertreffen.

Besonders dramatisch verlief das letzte Ligaspiel der beiden Teams vor vier Tagen. Brighton erzielte in der 95. Minute den Treffer zum 2:2-Ausgleich, doch United wurde via Videobeweis noch ein Elfmeter zugesprochen, nachdem der Schiedsrichter die Partie eigentlich bereits abgepfiffen hatte. In der zehnten Minute der Nachspielzeit schoss Bruno Fernandes die Red Devils doch noch vom Punkt zum 3:2-Auswärtssieg.

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 26.9.2020 Premier League Brighton & Hove Albion Manchester United 2:3 30.6.2020 Premier League Brighton & Hove Albion Manchester United 0:3 10.11.2019 Premier League Manchester United Brighton & Hove Albion 3:1 19.1.2019 Premier League Manchester United Brighton & Hove Albion 2:1 19.8.2019 Premier League Brighton & Hove Albion Manchester United 3:2

Carabao Cup: Das Achtelfinale im Überblick

Vor allem das London-Derby zwischen Tottenham und Chelsea sowie die Begegnung zwischen Liverpool und Arsenal dürften im Achtelfinale des Carabao Cup für Spannung sorgen.