Poulsen über Werners Wechsel zum FC Chelsea: Wird "ein großer Stürmer der Premier League"

Der Leipziger Yussuf Poulsen traut seinem langjährigen Sturmpartner Timo Werner auch in England eine Star-Rolle zu. "Ich glaube, dass Timo in den nächsten Jahren ein großer Stürmer der Premier League wird", sagte Poulsen im Interview mit dem SID.

"Klar, auch er muss erstmal seine Mitspieler und die Liga kennenlernen, man kann nicht sofort alle Qualitäten zeigen. Aber das wird mit der Zeit kommen", sagte Poulsen.

Poulsen und Werner bildeten über viele Jahre ein kongeniales Sturmduo bei RB. Während Werner ab der kommenden Saison beim FC Chelsea den nächsten Karriereschritt wagt, denkt Poulsen derzeit nicht über einen Wechsel nach. Der 26-Jährige steht seit 2013 bei RB unter Vertrag und ist damit der dienstälteste Profi im Klub.

"Irgendwann will ich sicher auch mal etwas anderes probieren, aber ich bin erst 26 Jahre und im Moment sehr glücklich in Leipzig", sagte der dänische Nationalspieler.

Konkrete Planungen seien in dem Geschäft zudem schwierig. "Hätte ich vor zehn Jahren meine Karriere geplant, hätte ich bestimmt nicht sieben Jahre, die es jetzt schon sind, für Leipzig vorgesehen". Schmunzelnd fügte Poulsen an: "Zu der Zeit hatte ich noch nicht mal von Leipzig gehört."

Poulsen will mit RB Leipzig für Überraschung sorgen

Mittlerweile steht der Däne mit RB Leipzig im Viertelfinale der Champions League. Beim Finalturnier in Lissabon will er für die ganz große Überraschung sorgen,

"Wenn du erst mal da bist, dann musst du den festen Willen haben, den ganzen Weg bis ins Finale und zum Titel zu gehen", sagte Angreifer Yussuf Poulsen im Interview mit dem Sport-Informations-Dienst: "Klar, es gibt Mannschaften, die auf dem Papier größere Chancen haben. Aber im Fußball gibt es bekanntlich immer wieder Überraschungen."

Zunächst wartet jedoch im ersten K.o.-Spiel am kommenden Donnerstag (21 Uhr/live auf DAZN) in Atletico Madrid ein schwerer Brocken auf den Viertelfinal-Neuling. Atletico habe "wie alle Topvereine ganz große Qualität auf allen Positionen", warnte Poulsen (26).

Das spanische Topteam sei unter Trainer Diego Simeone zwar "sehr gut geschult darin, ein Gegentor zu verhindern", sagte der dänische Nationalspieler, "aber wer sagt, dass Atletico nur tief hinten drinsteht und verteidigt, der kennt die Mannschaft nur teilweise. Das Team kann auch sehr hoch pressen." Alles in allem sei Atletico "der Favorit, wir sind eher der Underdog", so Poulsen.

Champions League: Zwei Corona-Fälle bei Atletico Madrid

Doch auch als vermeintlicher Außenseiter können die Leipziger den Anpfiff kaum erwarten. Jeder freue sich "riesig auf das Spiel", berichtete Poulsen, es sei "ein geiles Gefühl", sich in Lissabon mit den besten Teams Europas messen zu dürfen. "Wir haben uns das erarbeitet und sind froh, dass wir es zu Ende spielen können", sagte Poulsen: "Es gab ja auch Zeiten, wo das nicht sicher war."

Zwei Coronafälle sorgten am Sonntagabend bei Atletico für Unruhe. Zwei der 93 am Samstag entnommenen Proben hätten ein positives Ergebnis gebracht, teilte der Klub mit. Die beiden Personen befinden sich in Quarantäne. Um wen es sich handelt, blieb zunächst offen. Die Mannschaft und alle Personen mit Kontakt zu den positiv getesteten Personen müssen erneut getestet werden. Am Montagabend soll das Team nach Lissabon aufbrechen.