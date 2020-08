Community Shield: Finale: Arsenal gegen Liverpool – Datum und Übertragung

© imago images / UK Sports Pics Ltd

Auftakt in die neue Saison! Mit dem Community Shield startet in England die Spielzeit 2020/21. Im englischen Supercup trifft FA-Cup-Sieger Arsenal auf Meister Liverpool. SPOX verrät Euch alle Infos zu Datum und Übertragung der Partie.

Erst wenige Tage ist es her, dass die Saison 2019/20 mit dem Finale der Champions League ihr Ende fand und doch rollt der Ball schon wieder im Mutterland des Fußballs. Mit dem Community Shield, der englischen Version des Supercups, wird traditionell die neue Spielzeit eröffnet. Aufgrund der langen Corona-Unterbrechung fällt die Sommerpause dieses Jahr kürzer denn je aus.

Mit Arsenal und Liverpool stehen sich zum Saisonauftakt zwei Schwergewichte des englischen Fußballs gegenüber - beide Teams holten den Titel bereits 15 Mal. Während die Gunners im Finale des FA Cups dank eines Doppelpacks von Pierre-Emerick Aubameyang mit 2:1 über Chelsea triumphierten, durften die Reds nach 30 Jahren endlich wieder die Meisterschaft in der Premier League feiern.

Community Shield, Finale: Arsenal gegen Liverpool - Datum und Uhrzeit

Das Finale zwischen Arsenal und Liverpool in diesem traditionsreichen Wettbewerb, der 1909 das erste Mal ausgetragen wurde, findet am Samstag, dem 29. August, statt. Anpfiff ist zur besten Sendezeit um 17.30 Uhr in der Kathedrale des Fußballs, dem Londoner Wembley-Stadion.

© imago images / Eibner Europa

Community Shield: Arsenal vs. Liverpool - Übertragung in TV und Livestream

Wer sich das erste Highlight der neuen Saison nicht entgehen lassen möchte, der wird bei DAZN fündig. Der Streamingdienst hält die Rechte an den Pokalspielen in England und überträgt demnach auch das diesjährige Finale des Community Shield exklusiv live und in voller Länge.

DAZN steigt am Samstag um 17.15 Uhr mit Vorberichten ein, ehe um 17.30 Uhr der Ball im Wembley rollt. Durch die Übertragung leitet Euch das folgende Team:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Sebastian Kneißl

Community Shield zwischen Arsenal und Liverpool - Übertragung im Livestream von DAZN

Community Shield, Finale: Arsenal gegen Liverpool - die Rekordsieger

Vor dem letztmaligen Finaleinzug der Reds als Tabellenzweiter der Premier League (ManCity gewann 18/19 sowohl Meisterschaft als auch FA Cup) vergingen zunächst 13 lange Jahre ohne Teilnahme am Community Shield. Im Jahr 2007 holte der Traditionsverein den Titel gegen den FC Chelsea (2:1).

In der Zwischenzeit konnte der FC Arsenal die Trophäe drei Mal in die Hauptstadt holen und zog so mit 15 Titeln mit Liverpool gleich. Rekordsieger bleibt aber nach wie vor Manchester United mit 21 Erfolgen.