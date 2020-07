Mane bricht den Bann: FC Liverpool gewinnt gegen Aston Villa

Der FC Liverpool hat sich den ersten Sieg nach seinem Titelgewinn in der englischen Premier League erarbeitet. Die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp gewann ein ereignisarmes Spiel gegen Aston Villa am Sonntag mit 2:0 (0:0) und tat sich dabei über weite Phasen schwer.

Das erste Spiel nach der vorzeitigen Entscheidung im Titelkampf hatten die Reds am Donnerstag deutlich gegen Vorjahres-Meister Manchester City (0:4) verloren.

Gegen die abstiegsbedrohten Gäste kam Liverpool nun nur schwer in die Partie, in der ersten Halbzeit erspielten sich die Reds keine echte Torchance. Erst in der 71. Minute sorgte Sadio Mane im Stadion an der Anfield Road für die Führung. Anschließend boten sich Liverpool mehr Räume, kurz vor Schluss traf Curtis Jones zum 2:0 (89.).

