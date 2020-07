England: Auch Premier League verlängert Transferfenster bis 5. Oktober

Die Premier League hat sich den übrigen Top-Ligen Europas angeschlossen und verlängert das Transferfenster bis zum 5. Oktober. Das gab die Liga am Mittwoch bekannt. Auch die Bundesliga, die italienische Serie A und die spanische La Liga ermöglichen in diesem Jahr Wechsel bis weit in den Herbst.

Mit der Verlängerung folgt die Liga einem Aufruf der Europäischen Fußball-Union UEFA an seine Mitgliedsverbände. So sollen die Vereine trotz später zu Ende gehender aktueller Spielzeit und später beginnender kommender Saison auch international möglichst lange und flexibel Transfers tätigen können. Bis zum 6. Oktober können Spieler für die Gruppenphase der UEFA-Klubwettbewerbe 2020/2021 registriert werden.

In England öffnet das Fenster allerdings erst am 27. Juli, in der Bundesliga ist dies bereits seit Mittwoch der Fall. Zudem gibt es auf der Insel bis zum 11. Oktober noch die Möglichkeit für Deals zwischen Premier-League-Klubs und Vereinen der zweiten bis vierten Liga. Transfers zwischen Erstligisten sind in diesem "Sonder-Fenster" nicht gestattet.