Virgil van Dijk: Nur wegen Klopp wechselte ich zu Liverpool und nicht zu Manchester City

Im Dezember 2017 hätte Virgil van Dijk statt zum FC Liverpool auch zu Premier-League-Dominator Manchester City wechseln können. Er entschied sich jedoch aus einem bestimmten Grund für die Reds und der trägt einen Namen: Jürgen Klopp. Das erzählte der Innenverteidiger dem Express.

"Ich hatte die Gelegenheit zu Chelsea oder zu Manchester City zu gehen", erklärte van Dijk: "Wenn du Vereine vergleichst und abwägst, schaust du dir zwar die Geschichte, die Stadt, die aktuelle Mannschaft und die Pläne für die Zukunft an. Aber das Wichtigste ist der Trainer und Jürgen Klopp ist der Hauptgrund dafür, dass ich mich für Liverpool entschied."

Van Dijk schlug Angebote vom damaligen Meister City und Vizemeister Chelsea aus und wechselte im Januar 2018 vom FC Southampton für die Fabelsumme von knapp 85 Millionen Euro zu den Reds. Bei Liverpool wurde er binnen weniger Monate zu einem Schlüsselspieler für die bis dahin anfällige Defensive und zu einem entscheidenden Faktor auf dem Weg zum Gewinn der Champions League und der ersten Meisterschaft seit 30 Jahren. Außerdem wurde er 2019 zu Europas Fußballer und zum Premier-League-Spieler des Jahres gewählt.

Der FC Liverpool ist Meister: Alle Transfers von Jürgen Klopp - und was aus ihnen wurde © getty 1/19 Liverpool ist englischer Meister! Jürgen Klopp hat einen Champion gebaut. 18 Spieler holte er seit seinem Amtsantritt als Trainer des FC Liverpool im Oktober 2015 zu den Profis, zuletzt Takumi Minamino. Wie fällt seine Bilanz aus? © getty 2/19 Joel Matip (2016 ablösefrei vom FC Schalke 04): Ein absoluter Glücksgriff von Klopp. Matip etablierte sich über weite Strecken seiner Zeit in Liverpool als Stammspieler. Derzeit fehlt er jedoch wegen einer Knieverletzung. © getty 3/19 Alexander Manninger (2016 ablösefrei vom FC Augsburg): Mit damals bereits 39 Jahren kam der Österreicher als Ersatzkeeper. Er blieb ein Jahr in Liverpool und machte keine einzige Pflichtspielsekunde. © getty 4/19 Ragnar Klavan (2016 für 5 Millionen Euro vom FC Augsburg): Gemeinsam mit Manninger kam auch der estnische Innenverteidiger. Für ihn lief es besser: 53 Pflichtspieleinsätze - unter anderem bei den beiden CL-Halbfinals 2018. Danach ging er nach Cagliari. © getty 5/19 Loris Karius (2016 für 6,2 Millionen Euro vom FSV Mainz 05): Blieb zwei Jahre - und den meisten Liverpool-Fans wegen seiner Patzer im CL-Finale 2018 gegen Real in Erinnerung. Brach seine Leihe bei Besiktas kürzlich wegen fehlendem Gehalt ab. © getty 6/19 Marko Grujic (2016 für 7 Millionen Euro von Roter Stern Belgrad): Bekam in Liverpool keine wirkliche Chance und wird seit 2018 verliehen. Zunächst nach Cardiff, aktuell zur Hertha. Dort ist er im Mittelfeld immerhin Stammspieler. © getty 7/19 Georginio Wijnaldum (2016 für 27,5 Millionen Euro von Newcastle United): Der niederländische Spaßvogel ist nicht nur für die Stimmung ein Gewinn, sondern auch sportlich. Bestritt bereits 163 Spiele für Liverpool. © getty 8/19 Sadio Mane (2016 für 41,2 Millionen Euro vom FC Southampton): Ein Drittel des genialen Angriffstrios mit Firmino und Salah, das die letzten Jahre durch die PL stürmte. In 147 Pflichtspielen für Liverpool gelangen Mane 103 Scorerpunkte. © getty 9/19 Alex Oxlade-Chamberlain (2017 für 38 Millionen Euro vom FC Arsenal): Startete gut, verpasste dann beinahe eine ganze Saison wegen eines Kreuzbandrisses - und ist im Mittelfeld aktuell Teilzeitarbeiter. © getty 10/19 Dominic Solanke (2017 ablösefrei vom FC Chelsea): Kam als 19-jährige Sturmhoffnung, konnte dieses Versprechen aber nicht einhalten. Gegen die hochkarätige Konkurrenz hatte er keine Chance. Wechselte im Januar 2019 für 21,2 Millionen Euro zu Bournemouth. © getty 11/19 Andrew Robertson (2017 für 9 Millionen Euro von Hull City): Ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis ist wohl nicht möglich. Robertson avancierte unter Klopp innerhalb kürzester Zeit zu einem der besten Linksverteidiger der Welt. © getty 12/19 Mohamed Salah (2017 für 42 Millionen Euro von der AS Rom): Startete sofort durch und wurde sowohl 2017/18 als auch 2018/19 PL-Torschützenkönig. Erzielte beim CL-Finale 2019 das so wichtige 1:0 gegen Tottenham. © getty 13/19 Virgil van Dijk (2018 für 84,65 Millionen Euro vom FC Southampton): Stabilisierte die zuvor wackelige Defensive Liverpools sofort und entwickelte sich zum besten Innenverteidiger der Welt. Zuletzt zu Europas Fußballer des Jahres gekürt. © getty 14/19 Xherdan Shaqiri (2018 für 14,7 Millionen Euro von Stoke City): Kam vom Absteiger Stoke und bei Liverpool seitdem nicht über die Rolle des Einwechselspielers hinaus. © getty 15/19 Fabinho (2018 für 45 Millionen Euro von AS Monaco): Hatte zunächst Anlaufschwierigkeiten, etablierte sich aber bald als Stammspieler im Mittelfeld. Mittlerweile kaum mehr aus der ersten Elf wegzudenken. © getty 16/19 Naby Keita (2018 für 60 Millionen Euro von RB Leipzig): Bereits ein Jahr vor dem Wechsel sicherte sich Liverpool seine Dienste. Wirklich zurückzahlen konnte Keita dieses Vertrauen noch nicht. Zuletzt aber mit aufsteigendem Trend. © getty 17/19 Alisson Becker (2018 für 62,5 Millionen Euro von der AS Roma): Nach dem stets wackligen Karius ein absoluter Rückhalt in Liverpools Tor. Wurde in der vergangenen Saison zum besten PL-Keeper gekürt. © getty 18/19 Adrian (2019 ablösefrei von West Ham United): Vertrat Anfang der Saison den verletzten Keeper Becker. Beim UEFA Super Cup gegen Chelsea wurde Adrian zum Helden, als er im Elfmeterschießen entscheidend parierte. © getty 19/19 Takumi Minamino (2020 für 8,5 Millionen Euro von RB Salzburg): In der CL-Gruppenphase traf er mit Salzburg zweimal auf Liverpool (3:4 und 0:2) und zeigte jeweils ansprechende Leistungen. Für Klopp Grund genug, ihn in seine Mannschaft zu holen.

Liverpools Van Dijk lobt "deutschen Stil" von Klopp: "Laufen, laufen und noch mehr laufen"

Entscheidend für seinen persönlichen und auch den mannschaftlichen Erfolg sei Klopp gewesen. "All diese Geschichten über Klopps Training sind wahr. Er machte uns so viel fitter. Ich nenne das den 'deutschen Stil'. Laufen, laufen und laufen. Und wenn du denkst, dass du fertig bis, musst du noch mehr laufen. Ich hatte in meinem Leben noch nie ein so hartes Training", führte der 28 Jahre alte Innenverteidiger aus.

Was Klopp seinen Amtskollegen auf der ganzen Welt voraus habe, sei besonders das "Man Management", was wichtiger sei als alles andere im Fußball: "Er gibt dir dieses großartige Gefühl. Er ist unglaublich glücklich, wenn er morgens am Klubgelände ankommt. Es klingt bescheuert, aber das inspiriert dich als Spieler."

Auch Klopps Herzlichkeit den Spielern gegenüber sei ein Faktor dafür, dass der Zusammenhalt bei den Reds so stark ist. "Er umarmt jeden Spieler. Es ist ein kleines Detail, aber es fühlt sich gut für jeden an. Am nächsten Tag kann er dich zwar auch vor versammelter Mannschaft fertig machen, aber du akzeptierst das. Weil du weißt, dass es nichts Persönliches ist. Dadurch kann er so unglaublich viel von uns verlangen."