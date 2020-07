Premier League, 34. Spieltag: Manchester City schießt Newcastle United ab

Manchester City hat Newcastle United am 34. Spieltag der Premier League mit 5:0 (2:0) abgeschossen. Die Skyblues hätten sogar noch mehr Tore erzielen können. Am späten Abend gastiert der neue Meister FC Liverpool in Brighton (jetzt im LIVETICKER).

Manchester City - Newcastle United 5:0 (2:0)

Tore: 1:0 Jesus (10.), 2:0 Mahrez (21.), 3:0 Fernandez (58./ET), 4:0 D. Silva (65.), 5:0 Sterling (90.+1)

Zu keiner Zeit hatte ManCity Probleme mit den Magpies. Sogar Gabriel Jesus durfte seine Torflaute überwinden. Er traf erstmals seit 19 Fehlversuchen. Zuletzt hatte der Brasilianer gegen Real Madrid in der Champions League getroffen. Das war im Februar.

Das 2:0 von Riyad Mahrez fiel nach Vorlage von Kevin De Bruyne. Der Belgier steht damit bei 18 Torvorlagen und stellte damit sowohl den Premier-League- als auch seinen eigenen Rekord aus der Saison 2016/17 ein.

ManCity beendete die Partie mit 23:6 Torschüssen. Für Newcastle war es die bisher höchste Saisonniederlage.

West Ham United - FC Burnley 0:1 (0:1)

Tor: 0:1 Rodriguez (38.)

Ein glücklicher Sieg für die Gäste. West Ham schoss 22-mal aufs Tor von Nick Pope. Burnley brachte die knappe Pausenführung jedoch über die Zeit. West Ham muss dadurch weiterhin um den Klassenerhalt kämpfen. Die Hammers kassierten in 14 aufeinanderfolgenden Premier-League-Spielen mindestens ein Gegentor - die schlechteste Serie seit Dezember 2009, damals waren es 15 Spiele.

Sheffield United - Wolverhampton Wanderers 1:0 (0:0)

Tor: 1:0 Egan (90.+3)

Last-Minute-Sieg gegen die Wolves! Platz sieben in der Tabelle! Sheffield zieht dank des späten Triumphs gegen Wolverhamtpon an Arsenal vorbei. Die Gunners waren am Dienstag nicht über ein 1:1 gegen Leicester City hinausgekommen.

Der Siegtreffer von John Egan fiel aus dem Nichts. Seit der 18. Minute hatte Sheffield keinen Torschuss mehr abgegeben - bis zur 93. Minute eben.

Die Tabelle der Premier League