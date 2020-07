Premier League, 34. Spieltag: FC Chelsea rettet knappen Vorsprung gegen Crystal Palace über die Zeit

Der FC Chelsea steht vorübergehend auf Platz drei in der Premier League. Dank eines knappen 3:2-Sieges bei Crystal Palace überholten die Blues Leicester City in der Tabelle. Die Foxes können jedoch mit einem Sieg beim FC Arsenal (jetzt im LIVETICKER) wieder an Chelsea vorbeiziehen.

Crystal Palace - FC Chelsea 2:3 (1:2)

Tore: 0:1 Giroud (6.), 0:2 Pulisic (27.), 1:2 Zaha (34.), 1:3 Abraham (71.), 2:3 Benteke (72.)

Vorne Top, hinten Flop: Chelsea musste trotz zwischenzeitlicher 3:1-Führung am Ende ordentlich zittern. Von den 13 Torschüssen im Spiel gaben die Hausherren allein fünf nach der 93. Minute ab.

Dennoch rettete Chelsea die knappe Führung über die Zeit und steht auch dank dem Ex-Dortmunder Christian Pulisic vorerst auf Platz drei der Tabelle.

© imago images / PA Images

FC Watford - Norwich City 2:1 (1:1)

Tore: 0:1 Buendia (4.), 1:1 Dawson (10.), 2:1 Welbeck (55.)

Watford kann trotz frühem Rückstand aufatmen: Die Hornets vergrößerten den Abstand auf den ersten Abstiegsplatz auf vier Punkte. Grund dafür war der Treffer von Ex-Gunner Danny Welbeck. Der 29-Jährige wechselte zu Beginn der Saison von Arsenal zu Watford. Es war sein erster Premier-League-Treffer für die Hornets - und der erste seit 682 Tagen.

Norwich hingegen hat vier Spieltage vor dem Saisonende zehn Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Für die Kanarienvögel war es die sechste Liga-Niederlage in Serie im englischen Fußball-Oberhaus.

