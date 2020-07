Premier League: Arsenal-Trainer Mikel Arteta erklärt Verzicht auf Mesut Özil

5/24

Abwehr - ANDREAS BECK (Deutschland): Das VfB-Urgestein stand in allen 5 Turnierspielen über 90 Minuten auf dem Feld. Nach Stationen in Hoffenheim und Besiktas kehrte Beck 2017 zu den Schwaben zurück. Mittlerweile bei KAS Eupen in Belgien unter Vertrag.