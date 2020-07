FC Liverpool verpflichtet Torhüter-Talent Fabian Mrozek

Der FC Liverpool hat sich ein polnisches Torhüter-Talent gesichert. Fabian Mrozek soll sich zunächst in der Jugendakademie der Reds entwickeln.

Der FC Liverpool hat sich Torhüter-Talent Fabian Mrozek vom polnischen Verein FC Wroclaw geschnappt. Das verkündete sein Berater Jakub Schlage.

Der 16-Jährige werde zunächst in den Jugendmannschaften der Reds zum Einsatz kommen und perspektivisch in naher Zukunft regelmäßig bei den Profis mittrainieren, so Schlage.

FC Liverpool: Alisson die unumstrittene Nummer eins

Der neue englische Meister hat den Keeper zunächst bis 2024 an sich gebunden.

Im Kader von Jürgen Klopp ist Alisson die unumstrittene Nummer eins. Mit Adrian, Loris Karius, Caoimhin Kelleher und Andy Lonergan stehen bis Saisonende noch vier weitere Torhüter im Aufgebot.